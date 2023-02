Kicillof, Kirchner, Massa y De Pedro reunidos en Merlo por futuro electoral

Los líderes del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa participaban esta noche junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, de una reunión de debate político y de la estrategia electoral con intendentes de la 1ª y 3ª sección del Conurbano, en un gesto político de autonomía y desafío a la Casa Rosada, ya que el presidente Alberto Fernández se niega a convocar a una mesa similar pero a nivel nacional.

En la previa del encuentro, que continuaba al cierre de esta edición en Merlo, el distrito conducido por Gustavo Menéndez, fueron pocos los participantes que dejaron alguna definición política fuerte. Mario Secco, de Ensenada, le pidió explícitamente a Fernández que convocara a una mesa política nacional, algo que ya había hecho Kirchner el domingo, en una entrevista que publicó el portal El Cohete a la Luna.

Aunque no hay todavía una narrativa unificada sobre el sentido de la reunión, ya que para algunos iba a incorporar un intento de bajar los decibeles de la pelea renovada en la cúpula del FdT y para otros no, sí está clara la exclusión de Fernández y de los representantes del albertismo. No estuvieron, por caso, ni la diputada Victoria Tolosa Paz ni el canciller Santiago Cafiero, dos espadas políticas del presidente que son del distrito.

De esa manera, el perfil del encuentro asumía la fisonomía de un acto de autonomía del kirchnerismo, junto al massismo, que se parece mucho a “alambrar” el distrito para controlar el armado de listas. Eso en un marco en el cual el kichnerismo ve en la provincia una especie de “refugio” ante una eventual derrota que le haga perder la elección nacional este año.

El marco del encuentro es el de la interna renovada luego de la pelea de De Pedro con el Presidente, que incluyó cruces muy duros de ministros como la propia Tolosa Paz y Aníbal Fernández, que cuestionaron a su par de interior a quien llegaron a pedirle que defina si está “dentro o fuera” del gobierno. Eso, luego de que De Pedro dejara trascender su malestar por haber sido excluido de una reunión sobre DDHH con José Inacio “Lula” Da Silva.

El kirchnerismo también jugó fuerte. El diputado Máximo Kirchner cuestionó a Fernández en la nota del domingo pasado pero sobre fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, quien encargó las críticas al presidente: en una entrevista publicada hoy lo acusó de minimizar el atentado contra Cristina Fernández y de no entender su rol.

Justamente Kirchner y Larroque participaron de una reunión en La Plata encabezada por Kicillof y algunos intendentes. Fue la reactivación de una mesa política previa, pero que esta vez asumió un componente político nuevo. No solo porque apuntaron al impacto que va a tener en las finanzas bonaerense el fallo de la corte sobre coparticipación, sino sobre todo por la presencia de Kirchner y Larroque en este contexto. También se sumó a albos cónclaves el jefe de Gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde.

Excluido, Fernández continúa trabajando por su carrera electoral, aunque ha dejado de emitir declaraciones sobre su eventual reelección. El presidente se muestra en el interior del país y la provincia en la inauguración de obras públicas y pronuncia discursos con marcado tono electoral. la reelección, “ningún ministro ni representante del espacio debería competir”.

Los organizadores expresaron que hubo representantes del Partido Justicialista, del Frente Renovador, el Frente Grande y Nuevo Encuentro.