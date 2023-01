La provincia de Buenos Aires prorrogó hasta marzo la emergencia agropecuaria e incorporó nuevos partidos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 31 de marzo del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía en 53 partidos bonaerenses e incorporó otros 9 distritos a la declaración. Fue mediante los decretos 121/2023 y 122/2023, publicados hoy en el Boletín Oficial. La decisión se debe a que los datos climatológicos y ambientales evaluados en la última reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires no mostraron mejoras significativas respecto de los estudios previos considerados para las declaraciones de emergencia, y a la afectación sobre los cultivos de invierno y los forrajes, que impacta sobre la actividad de los tambos y la ganadería. “Si bien las lluvias recientes mejoran el panorama, hay que tener en cuenta que la recuperación de los cultivos y la disponibilidad de forrajes, necesarios para muchas actividades agropecuarias, no es inmediata; por lo que esta prórroga es muy importante no sólo para la agricultura sino también para el resto de las producciones que se vieron afectadas también por la sequía, como la producción tambera o la ganadera”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. De esta forma, se mantendrá el estado de emergencia hasta el 31 de marzo en los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Exaltación de la Cruz, General Arenales, Junín, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Ayacucho, Brandsen, Chascomús, Dolores, General Guido, General Madariaga, General Las Heras, General Paz, La Plata, Laprida, Luján, Magdalena, Maipú, Pila, Punta Indio, Rauch, San Vicente, Tordillo, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Lobos, Mercedes, Monte, Roque Pérez, Navarro, Suipacha, 9 de Julio, General Viamonte, Lincoln, Leandro N. Alem, Guaminí, General La Madrid, Balcarce, las circunscripciones II, III, IV, X, XI y XII del partido de Tandil, General Rodríguez y Pergamino. Además, el Ejecutivo provincial declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía en los partidos de Castelli, por el período entre el 1/7/2022 y el 31/3/2023; Marcos Paz, del 1/7/2022 al 31/3/2023; Cañuelas, del 1/12/2022 al 31/3/2023; General Belgrano, entre el 1/9/2022 y el 31/3/2023; Lezama, del 1/10/2022 al 31/3/2023; Campana, del 1/12/2022 al 31/3/2023; 25 de Mayo, del 1/7/2022 al 31/3/2023; Las Flores, entre el 1/12/2022 y el 31/3/2023; y en las Circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII y XII del partido de Saavedra, por el lapso que va del 1/7/2022 al 31/3/2023. Cabe destacar que en el último encuentro de la CEDABA, el 11 de enero pasado, se informó sobre un nuevo sistema de Emergencia Agropecuaria que agiliza la presentación de las declaraciones juradas por parte de los productores, permitiendo una trazabilidad desde el comienzo de la solicitud realizada por el municipio hasta la emisión del certificado del Ministerio de Desarrollo Agrario. Según establece la ley, aquellos productores que hubieran visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción son considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural. En tanto, aquellos productores que hayan sufrido una afectación de entre 80% y 100% entran en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de afectación. Además, el Gobierno provincial puso a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores.