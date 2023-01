Caso Baez Sosa: En la quinta jornada testimonios revelaron quien imputó al inocente Pablo Ventura

En la quinta jornada de la instancia procesal, debate oral, del juicio que se ventila en los Tribunales de Dolores para esclarecer la muerte de Fernando Baez Sosa, donde 8 jóvenes deportistas, jugadores de rugbiers son los imputados, varios testigos siguen comprometiendo la conducta delictiva de los ahora detenidos.

Así, la recepcionista de un hotel de Villa Gesell ubicado a metros del boliche “Le Brique”, en cuya puerta mataron a golpes a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, declaró que escuchó a uno de los rugbiers acusados del ataque decir “le rompí toda la jeta” y “le llené la jeta de sangre”, mientras pasaba frente a ella junto a otros jóvenes “riendo, festejando entre ellos, todos”.

Además, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de ese departamento judicial, escucharon y vieron los rostros de dos testigos – ambos efectivos de la policía bonaerense- que revelaron que fue el imputado Máximo Thomsen – de 23 años- quien incriminó falsamente al remero Pablo Ventura, al decir que era suya la zapatilla marca Cyclone negra con suela blanca manchada con sangre encontrada en la vivienda alquilada por los agresores para veranear.

Tras esa expresión sus compañeros de veraneo, guardaron silencio.

Los testimonios fueron presenciados por María Graciela Sosa y Silvino Baéz, padres de Fernando, quienes como todos los días estuvieron presentes en la sala de audiencias y, antes de ingresar a los tribunales, se abrazaron con los miembros de una familia que llegó desde la localidad bonaerense de Salto para contarles la historia de Emanuel Perea (32), quien fue asesinado de la misma manera que Fernando.

La primera testigo de la jornada fue Andrea Ranno, recepcionista del hotel “Inti Huasi”, situado en la misma cuadra de “Le Brique”.

Describió a Máximo Thomsen como quien “tenía una camisa negra rota, el cabello revuelto”, caminaba “adelante” y “de manera desaforada, firmemente, con la cabeza baja, como ciego”.

“Estaba sacado ese pibe”, agregó al respecto la testigo.

En los mismos videos, la mujer reconoció como a otro de los agresores, a uno “rubiecito, que tenía una camisa que brillaba, que llamaba la atención” y que resultó ser el acusado Matías Benicelli de 23 años.

Esta etapa procesal, la segunda de todo el entramado probatorio de los hechos, continuó con la declaración del comisario mayor Lucio Pintos, a cargo de la Jefatura Departamental Pinamar, quien llamó al papá de Fernando para contarle lo que le había pasado a su hijo, y continuó con el del policía de Villa Gesell Mariano Vivas, quien participó del arresto de los rugbiers.

Ese efectivo fue quien dio a conocer por primera vez en la causa que fue el acusado Thomsen quien incriminó falsamente a Ventura.

“Thomsen manifestó que era de Pablo Ventura”, dijo sin dudar, respecto de la zapatilla mencionada.

Consultado por el abogado Tomei sobre el motivo por el cual no se hizo constar en un acta, quien había mencionado al remero Ventura, Vivas dijo: “Son manifestaciones que la Fiscalía dijo que no pongamos, así que se encargó la DDI”.

Por la tarde, el comisario mayor Hugo Vásquez, encargado del procedimiento de la Policía Científica en la casa de veraneo donde detuvieron a los rugbiers, también declaró que fue Thomsen quien dijo que la zapatilla era de Ventura.

“Estaban muy risueños, tuvimos que llamarles la atención varias veces para que no se rieran, que estábamos trabajando en algo serio”, afirmó este testigo.

Mientras, otros policías declararon sobre cómo se llevó a cabo el procedimiento en el que fueron detenidos los rugbiers y uno de ellos, el comisario Jorge Luis Stavrakis, reconoció en un video incorporado a la causa a los imputados Ciro (22) y Luciano (21) Pertossi, Thomsen, Ayrton Viollaz (23), Benicelli y a Enzo Comelli (22) como quienes atacaban a Fernando y a su amigo Tomás D’Alessandro a la salida de “Le Brique”.

Durante la exhibición de las imágenes, los ocho imputados giraron simultáneamente su cabeza hacia la derecha para ver las filmaciones, que fueron reproducidas a menor velocidad y con Zoom a pedido del testigo.

En tanto, por la tarde, y luego de Vasquez, declaró Lautaro Alejandro Cuqueijo, testigo del procedimiento realizado por la Policía Científica, quien afirmó: “El único que noté que estaba nervioso era el grandote, el más musculoso por así decirlo. Tenía bigote. Si no me equivoco es Máximo Thomsen. Se puso a vomitar”. Y al finalizar la audiencia, los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola consideraron en declaraciones a la prensa que el balance de la primera semana del debate es positivo para ellos y destacaron el valor de los dichos de todos los testigos que declararon hasta el momento.

El lunes 9 desde las 9 de la mañana continúa el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 escuchando testimonios.