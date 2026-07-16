Concejo Deliberante: No prosperó la designación del juez de Faltas

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio llevó adelante este jueves una nueva sesión ordinaria en la que los concejales trataron una extensa agenda de proyectos, la mayoría de ellos aprobados por unanimidad.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior y el tratamiento de la correspondencia recibida, el cuerpo avanzó con distintas iniciativas legislativas de interés para el distrito.

Uno de los proyectos centrales fue la aprobación de una ordenanza mediante la cual el municipio adhiere a la ley provincial de concientización, sensibilización e información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). La normativa instituye el 28 de julio como Día Municipal de Concientización sobre esta condición, establece la iluminación de edificios públicos de color naranja durante la jornada y promueve campañas de difusión, capacitación y actividades destinadas a la comunidad, instituciones educativas y profesionales de la salud.

También recibió el respaldo unánime el proyecto que declara de interés legislativo, cultural y audiovisual a la película argentina El Esfuerzo, destacando su recorrido en festivales nacionales e internacionales y los numerosos premios obtenidos. En ese marco, el Concejo resolvió además otorgar una distinción al mérito al productor cinematográfico Damián Carretero Seis Dedos, vecino de la localidad de Quiroga, por su destacada trayectoria y por proyectar el nombre del distrito en el ámbito audiovisual internacional.

En materia administrativa, el cuerpo aprobó una modificación de la ordenanza complementaria del presupuesto para adecuar los incrementos salariales acordados en paritarias para los trabajadores municipales. Según se explicó durante el debate, la medida permitirá liquidar correctamente los haberes correspondientes a los próximos meses.

Asimismo, se ratificó un contrato de comodato destinado a brindar una vivienda a un efectivo policial que prestará servicios en la localidad de 12 de Octubre, con el objetivo de fortalecer la presencia de personal de seguridad en esa comunidad.

Sobre el cierre de la sesión cobró protagonismo la situación de inseguridad en la localidad de El Provincial. Vecinos se hicieron presentes en el recinto para expresar su preocupación y solicitar respuestas. Durante el debate, los distintos bloques acordaron realizar un cuarto intermedio para analizar un proyecto que propone que la próxima sesión del Concejo Deliberante se desarrolle en esa localidad, con el fin de abordar directamente la problemática junto a los habitantes del lugar. No propseró la inquietud y se conversó con los vecinos que se presentaron en el recinto.

De esta manera, la jornada legislativa estuvo marcada por iniciativas vinculadas a la salud, la cultura, la administración municipal y la seguridad, en una sesión que volvió a poner en agenda temas de fuerte impacto para la comunidad de Nueve de Julio.

Primer cuarto intermedio: se rechazó el acuerdo para designar al juez de Faltas y hubo fuerte reclamo de vecinos de La Provincial por la inseguridad

Tras el primer cuarto intermedio, el Concejo Deliberante reanudó la sesión ordinaria con el tratamiento del orden del día, donde uno de los temas centrales fue el pedido de acuerdo para la designación del titular del Juzgado de Faltas N°1 y, posteriormente, un extenso debate por la situación de inseguridad que atraviesa la localidad de La Provincial, con la presencia de vecinos en el recinto.

En el inicio de la reanudación, un concejal retiró dos proyectos previstos para ser tratados sobre tablas (expedientes 539 y 540), informando que serán trabajados en comisión y reformulados para su tratamiento posterior.

No prosperó la designación del juez de Faltas

El primer expediente abordado fue el enviado por el Departamento Ejecutivo para otorgar acuerdo a la designación del abogado Pedro Juan Revottaro como titular definitivo del Juzgado de Faltas N°1. Faltó un voto que hubiese sido el de Maricel Unanua que no pudo viajar desde Facundo Quiroga ante la celebración de las Fiestas Patronales por la Virgen del Carmen.

Durante la fundamentación, el oficialismo destacó que Rovottaro se desempeña de manera interina desde mayo y remarcó su trayectoria de nueve años en la Municipalidad como director de Gestión Judicial, además de su experiencia en derecho administrativo.

El concejal informante sostuvo que el profesional cumple con todos los requisitos legales y explicó que actualmente trabaja en la normalización del funcionamiento del Juzgado, realizando unas 80 audiencias semanales para reducir el atraso existente tras la renuncia de la anterior jueza.

Antes de la votación, el presidente del cuerpo anunció su abstención por mantener un vínculo profesional con la familia del postulante, argumentando razones éticas.

Desde la oposición ratificaron la postura que ya habían expresado cuando se trató la designación provisoria. Señalaron que, si bien la designación corresponde al Departamento Ejecutivo, cuestionaron la falta de imparcialidad del postulante por haber integrado la estructura municipal y manifestaron preocupación por la ausencia de una mujer en el cargo, al considerar que se pierde representación femenina en espacios de decisión.

El oficialismo respondió que el cuestionamiento por cuestiones de género no constituía un argumento válido y recordó que la intendenta y la anterior jueza de Faltas son mujeres.

Finalmente, el expediente obtuvo nueve votos afirmativos, pero la designación no fue aprobada, ya que la legislación vigente exige mayoría absoluta del total de integrantes del Concejo, es decir, 10 votos.

Inseguridad en La Provincial: fuerte debate y reclamo de vecinos

Posteriormente, el cuerpo trató en conjunto dos proyectos relacionados con la seguridad en la localidad de La Provincial.

Desde la oposición se realizó un extenso repaso de los reclamos presentados durante los últimos años, señalando que numerosas iniciativas vinculadas a seguridad, alumbrado, mantenimiento de calles, desagües y recuperación del destacamento policial fueron aprobadas por el Concejo, pero nunca ejecutadas.

Los concejales remarcaron que La Provincial ha experimentado un importante crecimiento poblacional, mientras que, paralelamente, perdió presencia policial permanente y recursos destinados a la seguridad.

También cuestionaron la falta de respuestas del Ejecutivo municipal y recordaron que una reunión solicitada por vecinos con funcionarios nunca llegó a concretarse.

Durante el debate, se propusieron distintas alternativas, entre ellas:

la asignación permanente de efectivos policiales;

la recuperación del edificio del destacamento;

la incorporación de móviles policiales;

la instalación de cámaras de seguridad;

la extensión del programa “Ojos en Alerta” a las localidades del interior.

La respuesta del oficialismo

Desde el bloque oficialista se pidió disculpas a los vecinos por la suspensión de la reunión prevista, atribuyéndola a la licencia y posterior renuncia del subsecretario de Seguridad.

Además, se aseguró que la próxima semana asumirá un nuevo funcionario, quien tendrá como prioridad abordar la problemática de La Provincial.

El oficialismo reconoció la preocupación existente y sostuvo que existe una limitación importante por la falta de efectivos policiales asignados al distrito, situación que atribuyó a la ausencia de incorporaciones provinciales durante los últimos años.

También se comprometió a avanzar con recursos para mejorar el destacamento y evaluar la instalación de cámaras de seguridad y otras herramientas preventivas.

El reclamo de los vecinos

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando una vecina presente en el recinto interrumpió el debate para cuestionar las explicaciones oficiales.

Con evidente malestar, aseguró que no existe presencia policial permanente en la localidad, rechazó las afirmaciones realizadas por el oficialismo y sostuvo que los vecinos vienen reclamando soluciones desde hace tiempo sin obtener respuestas.

Además, reclamó medidas urgentes al advertir que la comunidad ya no soporta la situación de inseguridad que vive diariamente.

Ante esa intervención, la presidencia del Concejo propuso concluir el tratamiento del expediente y luego realizar un cuarto intermedio para dialogar con los vecinos presentes.

Aprobación por unanimidad

Finalmente, ambos proyectos vinculados a la seguridad en La Provincial fueron aprobados por unanimidad.

Las iniciativas solicitan al Departamento Ejecutivo realizar gestiones para:

afectar personal policial permanente a la localidad;

recuperar y poner en funcionamiento el destacamento policial;

gestionar nuevos efectivos ante el Ministerio de Seguridad bonaerense;

asignar los recursos materiales necesarios para mejorar la prestación del servicio de seguridad.

Concluido el tratamiento del tema, y a pedido de una concejal, el cuerpo aprobó un segundo cuarto intermedio, con el objetivo de mantener un encuentro con los vecinos presentes antes de continuar con el desarrollo de la sesión.



Luego del segundo cuarto intermedio, el Concejo Deliberante retomó la sesión ordinaria con el tratamiento de una serie de proyectos vinculados a infraestructura, educación, obras públicas, reconocimiento comunitario y pedidos de informes, la mayoría de ellos aprobados por unanimidad.

Plaza Dennehy: aprobaron solicitar la instalación de un gimnasio al aire libre

El primer tema abordado fue un proyecto de comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo la colocación de equipamiento para realizar actividad física en la plaza principal de Plaza Dennehy.

La iniciativa surgió a partir del pedido de un grupo de vecinas que utiliza el espacio público para realizar caminatas y busca complementar esa actividad con aparatos de gimnasia. Durante el debate se destacó que la localidad no cuenta con gimnasio municipal ni con profesores que desarrollen actividades físicas permanentes, por lo que se consideró que la incorporación del equipamiento mejoraría la calidad de vida de los vecinos y pondría en valor el principal espacio público del pueblo.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Preocupación por el futuro del Canal Mones Cazón

Uno de los debates más extensos de la jornada estuvo relacionado con una resolución que solicita al Gobierno bonaerense mantener entre las prioridades la ejecución del Canal Mones Cazón, ubicado al sur de la Ruta Nacional Nº 5, una obra considerada estratégica dentro del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.

Durante la exposición se recordó que la obra permitiría mejorar el escurrimiento hídrico y beneficiar a miles de hectáreas productivas de Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Bragado. Además, se advirtió que la eventual priorización del denominado “Nodo Bragado” no debería significar el abandono del proyecto original.

Desde el oficialismo se informó que la Dirección Provincial de Hidráulica continúa estudiando distintas alternativas hidráulicas y que ambas obras forman parte de los análisis técnicos que se llevan adelante. También se remarcó la necesidad de financiamiento para concretar este tipo de trabajos.

Finalmente, la resolución fue aprobada por mayoría, con tres abstenciones.

Solicitan una nueva combi para la Escuela Especial Nº 501

El Concejo también aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que solicita al Ejecutivo municipal gestionar la adquisición de una nueva unidad adaptada para la Escuela Especial Nº 501.

Durante el tratamiento se recordó el planteo realizado previamente por padres de alumnos en la Banca Ciudadana, quienes habían manifestado las dificultades que genera la rotura permanente del actual vehículo, en funcionamiento desde 2010.

Desde la oposición se cuestionó además la baja ejecución del Fondo Educativo durante el ejercicio 2025 y se consideró que esos recursos podrían destinarse a resolver necesidades prioritarias como el transporte escolar de alumnos con discapacidad.

Nueve de Julio fue declarada “Cuna del Andino GT”

Otro de los proyectos aprobados por unanimidad fue la ordenanza que declara a Nueve de Julio como “Cuna del Andino GT”, en reconocimiento al histórico deportivo argentino diseñado y construido en la ciudad durante la década del sesenta.

Durante la fundamentación se recordó el trabajo del ingeniero Varela, del empresario Roberto Ríos y de numerosos artesanos y mecánicos nuevejulienses que participaron en la fabricación del emblemático automóvil, considerado uno de los primeros Gran Turismo nacionales.

La ordenanza también prevé la colocación de cartelería identificatoria y la difusión de la historia del vehículo en instituciones educativas y circuitos turísticos.

Reiteran el pedido de cloacas para Barrios Unidos

También obtuvo aprobación un proyecto que vuelve a reclamar la extensión de la red cloacal sobre calle Ameghino, entre Reconquista y Marcelo Arce, en Barrios Unidos.

El autor de la iniciativa recordó que se trata del tercer pedido presentado en el Concejo desde 2022 y explicó que los vecinos continúan afrontando elevados costos para el desagote de pozos ciegos, mientras algunos desagües clandestinos terminan afectando el sistema pluvial.

Reconocimiento solidario para Hugo Perelli

Por unanimidad fue aprobado el otorgamiento del Diploma de Honor a la Solidaridad al vecino Hugo Perelli.

El reconocimiento destaca el trabajo voluntario que viene realizando desde hace años en un espacio comunitario de Ciudad Nueva, donde recuperó un predio abandonado, construyó juegos infantiles, colocó mobiliario urbano y generó un lugar de encuentro para las familias del barrio.

Distinción para alumnos del CEPT Nº 15

El Concejo también declaró de interés legislativo municipal la participación de los alumnos del CEPT Nº 15 de El Chajá en el programa “Voces Adolescentes 2025”, impulsado por el Senado bonaerense.

El establecimiento fue reconocido por el proyecto “Del campo y para el campo”, destinado al reciclado de bolsas rurales para confeccionar mantas destinadas a animales.

Además del reconocimiento, se solicitará apoyo provincial para continuar fortaleciendo el proyecto educativo.

Proponen crear un espacio para personas con parálisis cerebral

Otra de las iniciativas aprobadas solicita al Ejecutivo municipal crear un espacio de apoyo, estimulación y recreación destinado a personas con parálisis cerebral.

El proyecto surgió a partir del pedido de familias que reclamaron un lugar donde sus hijos puedan desarrollar actividades con acompañamiento profesional, permitiendo además brindar un espacio de contención a los cuidadores.

La propuesta también contempla la firma de un convenio con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 4 para que estudiantes de la carrera de Acompañante Terapéutico realicen allí sus prácticas profesionalizantes.

Pedido de informes sobre descubiertos bancarios

En el tramo final de la sesión se aprobó un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo para conocer detalles sobre los adelantos transitorios o descubiertos bancarios solicitados al Banco Provincia desde noviembre de 2024.

La oposición busca conocer cantidad de operaciones, montos, intereses abonados, plazos de devolución y destino de esos fondos.

Desde el oficialismo señalaron que se trata de una herramienta financiera autorizada por la Provincia de Buenos Aires para afrontar necesidades de corto plazo, principalmente el pago de salarios municipales, y anticiparon que la información será remitida al cuerpo deliberativo.

Con el tratamiento de este último expediente, el presidente del Concejo Deliberante dio por finalizada la sesión ordinaria a las 22:07 de la noche, concluyendo así una extensa jornada legislativa con una nutrida agenda de proyectos de interés para el distrito de Nueve de Julio.