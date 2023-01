Más de 135.000 personas pasaron por la capilla ardiente del papa emérito Benedicto XVI

Benedicto XVI, quien nació en Alemania y cuyo nombre secular era Joseph Ratzinger, fue elegido Papa en mayo de 2005 para suceder a Juan Pablo II. Sin embargo, en febrero de 2013 renunció al cargo. Algo que no ocurría desde el siglo XV. Por esa razón, tanto el velorio del Papa emérito como su entierro no tienen precedente.

“Será un funeral solemne pero sobrio, porque así lo pidió Benedicto XVI en su testamento”, señaló el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

También dio a conocer que el cuerpo de Benedicto, que se encuentra en cámara ardiente desde este lunes, será enterrado en una cripta especial que hay bajo la iglesia de San Pedro. Varios especialistas señalaron que los protocolos funerarios para el Papa emérito son similares a los que se utilizaron para los obispos eméritos.

También se producen tres hechos atípicos: el funeral será celebrado por un Papa; no habrá elección de uno Papa y su anillo de pescador, no será destruido, ya que no lo posee por haber renunciado.