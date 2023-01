La mamá de Fernando Báez Sosa en el juicio en Dolores: “Ya nada tiene sentido”

Este lunes a partir de las 9, el tribunal de Dolores empezaron a juzgar a los 8 jóvenes rugbiers de Zárate por el crimen del estudiante de derecho Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

En la jornada de hoy declaró la madre y el padre de la víctima fatal.

Graciela Sosa, conmovió a los presentes en la Sala, incluido a padres y familiares de los acusados, menos a los imputados que se mantuvieron abstraídos.

“Quisiera retroceder el tiempo para recuperar a mi hijo, era mi todo. Nadie se merecía esto”, dijo Graciela Sosa mirando la jueza Castro que preside el Tribunal. “No entiendo, no comprendo, nunca aceptaré como chicos de la edad de Fer le hayan hecho esto. Lo atacaron por la espalda, lo tiraron por la espalda, le reventaron la cabeza”, continuó.

“Para mí fue ayer que recibí la peor noticia de mi vida, a veces pienso que es una pesadilla, que venga alguien y me diga que no es verdad… Pero no es así, Fernando está muerto. Soy una mujer acabada, sin vida, sin ganas de vivir. No sé de dónde saco las fuerzas. Extraños tantos esos abrazos”, se lamentó.

“Ya nada tiene sentido”, dijo la madre de Báez Sosa. Mientras Graciela Sosa hablaba entre llantos, las personas que están en la sala de audiencias hay un silencio respetuoso. Varias de las personas presentes en el debate parecieronn conmovidas por las palabras de la mujer.

“Para mí fue ayer que recibí la peor noticia de mi vida, a veces pienso que es una pesadilla, que venga alguien y me diga que no es verdad… Pero no es así, Fernando está muerto. Soy una mujer acabada, sin vida, sin ganas de vivir. No sé de dónde saco las fuerzas. Extraño tanto esos abrazos”, dijo.

“Todo cambió para nosotros. Este dolor es eterno, No lo voy a recuperar nunca. Era la alegría de mi vida. No entiendo por qué nos pasó esto. A veces me siento culpable de haberlo mandado a ese lugar, pero también se merecía [las vacaciones]”, explicó Graciela finalizando su declaración.

Fernando “era un ángel que trajo felicidad” a su familia.

Para luego agregar que ‘no comprendo como otros chicos de la edad de mi hijo, lo atacaron de esa manera’.

Éramos inseparables. Éramos una familia feliz, humilde, que tratamos de inculcar los mejores valores a nuestro hijo. Era un chico muy sacrificado, desde chiquito”, comentó frente al Tribunal Oral en lo Criminal 1.

En la misma línea agregó: “No comprendo, y nunca aceptaré, cómo chicos de la edad de Fer le hayan hecho esto. Lo atacaron por la espalda, lo tiraron por el piso. Le reventaron la cabeza, ese cuerpito que yo lo tuve nueves meses en mi panza”.

“Cuando entré en la morgue el cuerpo de Fer estaba todo destrozado, su cabeza destrozada, quise abrazarlo. No puedo creerlo hasta hoy y yo lo sigo esperando”, dijo Graciela, quien dijo: “Estoy muerta en vida, nada tiene sentido para nosotros”.