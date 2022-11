Dos accidentados diarios ingresaron en Hospital Julio de Vedia por siniestros viales en los primeros 6 meses del 2022

Recientemente en Cadena Nueve, el presidente de Seguridad Ciudadana en el 9, Martín Viera adelantó que se iba a dar a conocer un informe sobre lo que significan los siniestros viales de cada día en la ciudad de 9 de Julio.

El abogado expresó que la compilación da datos se hacía luego de un encuentro con el Director médico del Hospital Julio de Vedia, Dr. José María Mignes.

Esa información ahora se hace pública y revela que durante los primeros seis meses del año 2022 ingresaron a la guardia del Hospital 203 personas por accidentes en la vía pública y el año pasado, con pandemia, fueron 452.

El informe de Seguridad Ciudadana en el 9 revela otros datos para ser considerados.

Se señala el costo de cada paciente desde la guarda hasta la terapia intensiva. Las consecuencias de lesiones hasta llegar a que hubo dos muertos por estas causales. También las lesiones oseas y su secuelas

El informe es altamente relevante y se acompaña a continuación:

Lesionados ingresados al hospital en el año 2021, por accidentes de tránsito .

La información brindada da los siguientes resultados:

*ingresados a guardia, 452 personas.

*internados 104, esto representa a un 23% del total de los ingresados.

*internados en terapia intensiva, 15 personas que representan el 3,31%.

*fallecidos 2, que representan un 0.44%.

*derivados (esto ocurre cuando se necesita un centro más especializado según la patología) 9 lesionados que representan un 1.99%.

ENERO A JUNIO DE 2022.

*ingresados a guardia, 203 personas.

*internados 39, porcentaje parcial 19,21%.

*internados en terapia intensiva 3, porcentaje parcial 1,47%.

*derivados (esto ocurre cuando se necesita un centro más especializado según la patología) 1 que representa 0,49%.

Consultamos las patologías más frecuentes, las cuales son :

*politraumatismos. Esto es la lesión en dos o más órganos o bien de uno que puede poner en riesgo la vida.

En los accidentes vehiculares se encuentran como más frecuentes los siguientes politraumatismos:

Lesiones de cabeza y cerebro.

Lesiones de cuello y espalda.

Lesiones en el pecho y las costillas.

Lesiones pélvicas y abdominales.

Siendo que para el caso de los accidentes de motos las lesiones más frecuentes son las abrasiones y las fracturas de los miembros inferiores.

Algunas de las lesiones de cabeza más comunes de un accidente de la motocicleta son: Traumatismo craneoencefálico

Conmoción cerebral, Sangrado cerebral/Hemorragia, Fractura craneal, Lesiones en la cara y el cuello

*concusión o sea golpes en la cabeza las cuales pueden producir pérdida de la conciencia y sangrado dentro o alrededor del cerebro, de ahí la importancia vital del USO DEL CASCO.

Además consultamos acerca del costo que debió afrontar el sistema público por los distintos accidentes ocasionados , cabe recordar que aunque el accidentado cuente con cobertura de obra social o prepaga, las primeras atenciones se realizan en el sistema público, pudiendo luego continuar en los privados de acuerdo a la cobertura contratada.

En este punto se nos explicó que es muy difícil sacar el costo total y real del gasto que representa cada una de las intervenciones en casos de accidentes, esto quiere decir que para lograr ese “valor” se debería analizar el costo proporcional de las distintas personas intervinientes (médicos, enfermeros, camilleros, etc), además los costos de mantenimiento de las ambulancias, unidades de traslado, energía etc, remedios proporcionados, elementos e insumos para la curación etc, lo cual hace que sea un trabajo muy difícil de llevar a cabo.

Empero se nos proporcionó un valor de referencia que es el que cotizan los seguros en estos casos.

Valores de atención en pacientes poli traumatizados.

Por cada accidentado que entra y fallece $ 9.800, sin intervención médica.

Atención de guardia $ 2600 por cada 6 hs.

Internados por día $ 6000.

Internados por más de 30 días $ 5200.

Internados en terapia intensiva grave $14.448.

Tomografía computada $ 5000.

Recordamos que en estos valores no están contemplados lo mencionado mas arriba, es solo el valor indicativo que ofrecen los seguros como referencia.

Así mismo nos interesamos en saber el personal disponible que cuenta el hospital en función del ingreso de un paciente derivado de un hecho de VIOLENCIA DE GENERO Y/O VIOLENCIA FAMILIAR .

PREOCUPANTE CIFRA SE INFORMARON AÑO 2021 HASTA LA FECHA 140 CASOS.

Se nos informó que el área de salud mental cuenta con: 6 psicólogas, 3 psiquiatras, 2 trabajadoras sociales

Además en la guardia médica para urgencia se cuenta con la siguiente cobertura de servicio las 24 hs.

*Guardia general.

*Cirugía.

*Terapia intensiva.

*Traumatología.

*Neurología.

*Anestesiología.

*Pediatría.

*Quirófano.

Desde la Asociación ‘Seguridad Ciudadana en el 9’, su titular, Martin Luis Viera hio púbico su agradecimiento por la colaboración de la dirección del hospital por los datos suministrados.

Al tiempo que recomienda a todos los vecinos al uso de casco en motocicletas, cinturón de seguridad en los vehículos y el cumplimiento total de las normas de tránsito.