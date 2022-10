Sergio Massa confirmó que el piso del Impuesto a las Ganancias será de $330.000

El ministro de Economía, Sergio Massa, dio detalles del nuevo piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que fijó en $330.000, y además adelantó que habrá una escala para los trabajadores que cobran hasta $431.000.

“Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible de Ganancias; quien cobra hasta 330 mil (pesos) a partir del mes que viene no va a pagar impuestos a las Ganancias pero además, con una escala descendente del impuesto hasta los $ 431 mil, para que no pase que aquel que gane $330 mil no pague Ganancias y el que paga $331 pague”, señaló Massa.

Desde Santiago del Estero, junto al Gobernador Gerardo Zamora, Massa indicó: “Estamos evitando que casi 380 mil trabajadores argentinos que, cuando hacen una hora extra, cobran un viático, trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo”.

Asimismo, añadió: “Nuestros dos objetivos centrales, junto con la inversión pública y la planificación y el orden en las cuentas y la idea de desarrollo de país productivo, tiene que ser el de recuperar el ingreso de los trabajadores y ganar la batalla contra la inflación”.

Después del anuncio, el Ministerio de Economía, difundió un comunicado a través de Twitter con otros detalles, como que con el nuevo piso queda exento del impuesto el medio Aguinaldo de diciembre para los sueldos de hasta $330.000.