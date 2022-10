Con dirigentes PRO de la región se reunió Patricia Bullrich en Alberti y Bragado

El Alberti y Bragado se reunió la titular del PRO – Propuesta Republicana- nacional, Patricia Bullrich a los fines a analizar el armado en la cuarta sección electoral de sus candidatura a presidente del país. Lo hizo acompañada de Javier Iguacel y Joaquín de la Torre, además del senador PRO Marcelo Daletto y la ex legisladora Felicitas Beccar Varela.

Del encuentro participaron dirigentes del PRO de los distrito que la integran, tales los casos de los concejales José Ferro (Chivilcoy); Alejandro Cieri y Agustín Zarkovich (Chacabuco); Ricardo “Coco” Santimaria y Fabiana Nardi (Lincoln); Virginia Monzó (Trenque Lauquen); Matías Geloso (General Arenales); Silvia Cernik y Daniel Citterio (Leandro N. Alem); Esteban Molina (Carlos Tejedor); Andrés Mateos y Cristian Larraburu (Hipólito Yrigoyen); Inés Marelli y Sergio Stacchioti (Alberti); Marcela Lescano y Fabio Aurnague (Rivadavia); Ramiro San Juan (Carlos Casares), Aldo Expósito (Bragado).

Además, estuvieron presentes los intendentes de Rivadavia, Javier Reynoso, de General Villegas, Eduardo Campana, y Vicente Gatica.

También participaron el ex concejal y fundador del PRO Trenque Lauquen Carlos Bilbao; el vicepresidente del PRO Pehuajó Luis Dillon; por General Pinto el empresario local Jorge Sánchez; por Alberti el ex candidato a concejal por Santilli, Raúl Cauda, y el ex candidato a concejal por Avanza Libertad Ariel Caré; y por Carlos Casares el consejero escolar Sebastián Arribas.