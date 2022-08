El primer tren a Pehuajó concluyó el servicio ida y vuelta con pasaje completo

El primer tren a Pehuajó concluye este lunes el primer servicio ida y vuelta. Daniel Querel, uno de sus primeros pasajeros y referente de la Asociación Salvemos al Tren, pasó junto a su familia el fin de semana en la localidad de ‘Manuelita’ y en diálogo con cadena Nueve resaltó que el viaje fue bárbaro, increíble.

“El tiempo de viaje comparativamente con el micro no hay diferencia, algunos me han manifestado que es mejor para quienes van a La Plata”, señaló Daniel luego de descender del tren que llegó a Capital Federal minutos antes de las 06.45h. Agregó también que los estudiantes platenses pueden tomar el subte y luego abordar el Tren Roca, sino, tomarse la línea 129 frente a la estación ferroviaria, así “se hace mucho más económico, ni hablar para una familia”, destacó.

El referente por el regreso del servicio de pasajeros señaló que “esta pelea no ha sido en vano, es un triunfo no de ‘Salvemos al Tren’, sino de los usuarios y usuarias que hoy pueden volver a viajar”. Inmediatamente rememoró el ‘no viajaremos más’ del año 1993, cuando se desmanteló el sistema ferroviario que conectaba a ciudades y pueblos del interior del país. “ Esa frase cada vez que la escucho se me parte el corazón”, expresó Querel, “yo velo por que los usuarios cuenten con un tren seguro, cómodo, y rápido”.

Daniel Querel volvió a destacar la gentileza de los trabajadores de Trenes Argentinos que consultaban por la placentera estadía de los usuarios. El referente de ‘Salvemos al Tren’ finalizó pidiendo que se defienda el tren, se difunda su servicio y por sobre todo que se utilice.

Ante el feriado del día lunes 15 el servicio podría quedar reprogramado para la jornada siguiente, el martes.