Festividad de periodistas y comunicadores

El Día del Periodista, fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Aires”, primer periódico de la etapa independentista argentina.

La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales.

Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Hombres que trascendieron en la historia del país.

Ser periodista es buscar información, comprendiendo que no todo hecho nuevo que trasciende puede ser noticia. Y a partir de esa búsqueda proporcionar con ecuanimidad, responsabilidad y ética, esos sucesos que se comunican. No olvidando que no ay derechos absolutos. La prensa, también tiene sus límites que los proporciona la constitución nacional o ley. En otras palabras, la libertad de prensa tiene las demarcaciones que el ordenamiento jurídico de un país brinda a sus habitantes; y la ética, tan olvidada en muchas profesiones. Es decir, conducta o comportamiento en el proceder al contar como noticia un suceso o informe que se da acerca de un hecho o un acontecer reciente de interés público.

Ante la trascendencia de la fecha, el jefe Comunal de Nueve de Julio, recibe a los hombres de prensa a las 8,30 de esta mañana para un reconocimiento a la labor diaria, oportunidad en la que contará el proyecto hacia el Polo Educativo, como impulso para el desarrollo de Nueve de Julio, su distrito y la zona.

Ante un día tan importante para los que se encuentran trabajando o colaborando en medios de comunicación, Muchas Felicidades!