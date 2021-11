En Junín comienza el juicio por el feminicidio de Úrsula Bahillo

Una vez más los Tribunales de Junín, muestran que los delitos deben investigarse con celeridad. Y en este caso el Fiscal de la causa Sergio Manuel Terrón, por el feminicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años muerta en Rojas en febrero de este 2021, de manos de su ex-novio, Matías Ezequiel Martínez, Policía bonaerense es uno de ellos.

Se trabajó con celeridad y se elevó a juicio oral.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro 1 cito en el Edificio Tribunales, Mayor Lopez 2 – 4to Piso- llevar adelante esta instancia de la causa. Allí se determinará su inocencia o culpabilidad.

Es lo de estilo, ya que todas las pruebas son concluyentes. Ursula Bahillo fue apuñalada por la espalda, asesinada y degollada por su ex novio Matías Ezequiel Martínez, por entonces, Policía Comunal Bonaerense

Para ese viernes se aguarda una movilización de mujeres de toda la zona, para decir BASTA! a los atropellos, golpes, violencia y hasta muerte por decirle NO a un varón. el 8 de Febrero de este año en Rojas Pcia de Bs. As.

No se descartan bandera, pancartas, redoblantes, bombos, es decir, mucho ruido, para que la justicia no deje de actuar con celeridad, como en este caso, y a la sociedad, que la mujer goza de los mismos derechos que todo varón, no son propiedad de nadie y pueden decidir con libre sobre ellas mismas.