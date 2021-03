Para impulsar juicios de desalojos los contratos deben estar declarados ante la AFIP

Compartir

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aclaró que los propietarios que no declaren a la AFIP sus contratos de locación no podrán desalojar a sus inquilinos, aun en el caso de que mantengan deudas impagas. Del mismo modo, sin proceso de mediación previa tampoco podrá avanzarse con el desalojo.

A días de que termine, el 31 de marzo, la vigencia del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, Ferraresi precisó que de acuerdo a la nueva normativa vigente “No habrá posibilidad que un juez haga un desalojo si no tiene previamente determinada la mediación. No me imagino al sistema judicial generando cosas en contra de la ley de alquileres”.

El ministro indicó que esas precauciones figuran en la nueva ley de alquileres, que está vigente. Y consideró que no cree que prosperen las iniciativas de Juntos por el Cambio para derogarla.

“Desde Juntos por el Cambio la votaron y la verdad que no encuentro que tengan consenso para derogar la ley, ya que desde todos los grupos de inquilinos han trabajado de manera organizada, por lo que me parece que no es viable que eso suceda”, dijo el ministro con referencia a esa norma, impulsada entre otros por el diputado de PRO Daniel Lipovetzky.