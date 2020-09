El diputado nacional Juan Emilio Ameri presentó su renuncia

Compartir

El diputado nacional Juan Emilio Ameri Presentó su dimisión renuncia en la madrugada de este viernes a la Cámara Baja y se conoció que se la aceptó sobre el final de la sesión.

Se trata del legislador del Frente de Todos, por Salta que protagonizó este jueves, una escena sexual en plena sesión legislativa.

El representante del pueblo de la nación, integrante del grupo kirchnerista de Sergio “Oso” Leavy, llamado «El Aguante», tras el hecho pidió disculpas públicas y dijo estar ‘muy avergonzado’.

«Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió», indica la carta dirigida al presidente de Diputados, Sergio Massa.

Y remata: «Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie».

La carta de dimisión de Ameri llegó mientras continuaba en la madrugada de este viernes la sesión de Diputados con el tratamiento del orden del día, que incluía varios proyectos de ley.

Minutos pasadas las 3 de la mañana, la Cámara votó a favor de aceptar el pedido de renuncia con 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones y Juan Emilio Ameri dejó de pertenecer al cuerpo.

Antes de la votación, la diputada Silvia Lospennato tomó la palabra para solicitar que los bloques políticos se expidan condenando la conducta del diputado saliente y así «sentar un precedente»

«Estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos, ninguno de nosotros ni ningún habitante argentino mereció el bochorno al que lo sometió el diputado renunciante. Independientemente de la decisión de la Cámara, queremos manifestar que acordamos con el procedimiento propuesto durante el día y creemos que los bloques politicos deben expedirse sobre la conducta del Ameri. No tendrá efectos de expulsión pero sentará un precedente sobre lo que no estamos dispuestos a tolerar», afirmó Lospennato.

Mario Negri cerró las exposiciones reclamando, en línea con lo presentado por Lospenatto, Moreau y Camaño, una «contundente» declaración contra el comportamiento del ahora ex diputado nacional.