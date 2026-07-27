Marinucci garantizó nuevos servicios de transporte para fortalecer la conectividad en la provincia de Buenos Aires

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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó este lunes la firma de convenios que garantizan la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros en corredores considerados estratégicos para la conectividad bonaerense.

El acto contó con la participación de los intendentes Esteban Sanzio (Baradero), Mauro Poletti (Ramallo) y Cecilio Salazar (San Pedro), además del diputado provincial Carlos Puglelli y representantes de las empresas Plusmar S.A. y Vía Rosario S.R.L., responsables de la operación de los nuevos servicios.

Durante la firma, Marinucci destacó la importancia del transporte público como una herramienta de integración social.

“La conectividad de nuestros distritos es fundamental para permitir el desarrollo de cada vecina y vecino. Es garantizar que puedan acceder a sus estudios, a un centro de salud, a sus trabajos y a cada una de sus actividades cotidianas. El transporte público es una herramienta de integración y de igualdad de oportunidades”, expresó el ministro.

Nuevas conexiones para el interior bonaerense

En el marco de los convenios, el Ministerio autorizó los derechos de explotación de las líneas 248 C y 351, que serán operadas por Plusmar S.A.

La línea 248 C unirá La Plata con San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos, fortaleciendo la comunicación entre la capital provincial y el noroeste bonaerense.

En tanto, la línea 351 conectará La Plata con General Pinto, Lincoln y General Villegas, atravesando también los municipios de Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín.

Continuidad de un corredor clave en el norte bonaerense

Además, el Ministerio garantizó la continuidad del servicio de la línea 228 D, operada por Vía Rosario S.R.L., que une Zárate con San Nicolás y atraviesa los partidos de Baradero, San Pedro y Ramallo.

Se trata de un corredor de gran importancia para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia, ya que vincula distintas localidades ubicadas sobre el eje del río Paraná y facilita el acceso a servicios, centros educativos y oportunidades laborales.

Del acto también participaron el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el director Gonzalo Maldonado; autoridades de los municipios involucrados; la presidenta de Transportes Automotores Plusmar S.A., Eugenia Teruel; y el titular de Vía Rosario S.R.L., Norberto Fenoglio.

Desde la cartera provincial informaron que los recorridos completos de las nuevas líneas y los servicios garantizados pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.