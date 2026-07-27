Ignacio Zavaleta presentó un pedido de repudio en el Senado por las expresiones de Javier Milei contra Lula da Silva

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Ignacio Zavaleta, titular de la Unión de Usuarios Viales y vecino bonaerense de la región sudoeste, presentó este lunes una nota formal dirigida a la presidenta del Honorable Senado de la Nación, Victoria Villarruel, con copia a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Asuntos Constitucionales, en la que expresa su “más categórico rechazo y repudio” a las manifestaciones públicas realizadas por el presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el escrito, Zavaleta sostiene que las expresiones del mandatario argentino, pronunciadas durante un acto partidario en Brasil, afectan la diplomacia, la representación institucional del país y los vínculos históricos con la República Federativa del Brasil. Además, advierte que ese tipo de declaraciones pueden generar consecuencias negativas para las economías regionales, teniendo en cuenta que Brasil constituye el principal destino de numerosas exportaciones industriales y agroalimentarias argentinas.

Entre los fundamentos de la presentación, el dirigente señala que el Presidente de la Nación debe ejercer la representación internacional con responsabilidad institucional y cuestiona la intervención en la política interna de un país vecino. También menciona que las declaraciones comprometen la imagen de la Argentina en el exterior y afectan la autoridad moral del Estado nacional.

En su petición, Zavaleta solicita que el Senado emita una declaración de repudio o, al menos, de preocupación institucional para reafirmar los históricos lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre Argentina y Brasil. Asimismo, pide que el Congreso deje en claro ante la comunidad internacional que las expresiones del Presidente “no representan el sentir ni los intereses de las provincias ni del total del pueblo argentino”.

La presentación fue firmada por Ignacio Zavaleta, identificado en el documento como ciudadano de Guaminí, en la región del sudoeste bonaerense, y quedó dirigida a las máximas autoridades del Senado nacional para su consideración.