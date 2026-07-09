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Ignacio Zavaleta cuestionó los actos por el 9 de Julio: “Hoy no tengo nada que celebrar”

El referente de la Unión de Usuarios Viales difundió un duro mensaje por el Día de la Independencia, en el que sostuvo que la soberanía nacional “está siendo desmantelada” y afirmó que la verdadera independencia se defiende con instituciones fuertes, transparencia y protección de los recursos del país

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En el marco del Día de la Independencia, Ignacio Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales, hizo pública una reflexión en la que expresó su decisión de no adherir a las celebraciones oficiales del 9 de Julio al considerar que la Argentina atraviesa un proceso de pérdida de soberanía y debilitamiento institucional.

En un documento titulado “9 de Julio: Por qué hoy no tengo nada que celebrar”, Zavaleta señaló que, si bien la fecha recuerda la ruptura definitiva de los vínculos de dependencia política con la Corona española, “los símbolos vacíos de contenido y los actos protocolares no pueden ocultar la realidad”.

Según expresó, la soberanía económica, territorial y sobre los recursos estratégicos del país “está siendo desmantelada” mediante políticas de desregulación que, a su criterio, debilitan el rol del Estado y afectan la producción nacional.

El dirigente sostuvo que la desregulación “no es modernización”, sino una renuncia deliberada del Estado a su función de equilibrio, lo que —afirmó— provoca un deterioro del orden constitucional e institucional. En ese sentido, cuestionó el federalismo fiscal, el manejo de los recursos públicos y la designación de funcionarios judiciales.

Asimismo, remarcó que “la verdadera independencia no se declama; se ejerce defendiendo la integridad de las instituciones, la alternancia y la transparencia en el uso de los recursos públicos”. En esa línea, manifestó que su compromiso está orientado a promover una alternativa que fortalezca el funcionamiento institucional y recupere la confianza en la administración pública.

Como cierre de su mensaje, Zavaleta resumió su postura con una definición política: “Hoy no celebro el pasado porque elijo rebelarme en el presente, trabajando para recuperar la soberanía real que nos están quitando”.

La publicación se suma a una serie de posicionamientos públicos del dirigente, quien en los últimos meses también encabezó reclamos vinculados al estado de la infraestructura vial y al destino de los fondos para obras públicas, desde su rol en la Unión de Usuarios Viales.

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