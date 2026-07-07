Joven nuevejuliense se graduó de abogado en UCASAL y celebró el logro junto a su familia

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La comunidad de Nueve de Julio suma un nuevo profesional. El pasado 6 de julio de 2026, Leandro Arman recibió el título de Abogado en la sede Bragado de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), donde funciona el Centro Regional Universitario de Bragado.

La obtención de un título universitario representa mucho más que la culminación de una carrera. Es el resultado de años de dedicación, estudio, perseverancia y compromiso, pero también del respaldo incondicional de una familia que acompaña, contiene y realiza importantes sacrificios para que sus hijos puedan acceder a una educación superior.

En este día tan especial, Leandro compartió la inmensa alegría con sus padres, Marta Romani y Luis Arman, quienes fueron un pilar fundamental durante todo el recorrido académico. También celebraron este importante acontecimiento sus hermanos Lucas, Luciano, Valeria y Mariana, orgullosos de un logro que pertenece a toda la familia.

Cada título universitario es el reflejo de un proyecto de vida construido sobre valores como el esfuerzo, la responsabilidad y la constancia. Detrás de cada profesional hay horas de estudio, desafíos superados y, muchas veces, padres y familiares que trabajan y hacen grandes sacrificios para brindar oportunidades de crecimiento a las nuevas generaciones.

La graduación de Leandro Arman constituye un motivo de orgullo para su familia y para la comunidad de Nueve de Julio, que celebra la incorporación de un nuevo abogado formado con dedicación y compromiso.

¡Felicitaciones a Leandro Arman por este merecido logro y los mejores deseos para esta nueva etapa profesional!