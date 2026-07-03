Impulsan la adaptación de los exámenes de conducir para personas con dislexia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con el objetivo de garantizar una mayor inclusión y accesibilidad en los trámites municipales, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Federico Aranda, mantuvo una reunión de trabajo junto a los equipos de las áreas de Tránsito y Licencias de Conducir con representantes de la ONG Dislexia 9 de Julio.

El encuentro estuvo orientado a avanzar en la implementación de manuales teóricos y exámenes adaptados para personas con dislexia, una iniciativa que busca brindar igualdad de oportunidades en el proceso de obtención de la licencia de conducir y eliminar barreras que puedan dificultar el acceso a este derecho.

Durante la reunión se analizaron distintas alternativas para adecuar tanto los materiales de estudio como las instancias de evaluación, contemplando las necesidades específicas de quienes presentan esta condición. La propuesta apunta a generar un sistema más accesible, que garantice evaluaciones acordes sin afectar los estándares requeridos para la obtención de la licencia.

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta principalmente la lectura, la decodificación y la fluidez lectora. No está relacionada con la inteligencia, la motivación ni las oportunidades educativas de las personas. En Argentina se estima que al menos el 10% de la población presenta dislexia, aunque un importante número de casos aún no cuenta con un diagnóstico confirmado.

Además de avanzar en la adaptación de los exámenes, las partes dialogaron sobre la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas de sensibilización y concientización destinadas a promover un mayor conocimiento sobre la dislexia y fortalecer una comunidad cada vez más inclusiva.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con las instituciones de la comunidad para impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de todos los vecinos.