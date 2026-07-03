El Municipio convoca a vecinos para la firma de escrituras el 8 de julio en el Salón Blanco

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La Municipalidad de Nueve de Julio, por intermedio de la Oficina de Casa de Tierras, dio a conocer una convocatoria dirigida a vecinos y vecinas que deberán presentarse para la firma de escrituras, correspondiente a trámites de regularización dominial de inmuebles.

La convocatoria alcanza a personas que no pudieron ser notificadas fehacientemente y establece que deberán concurrir el miércoles 8 de julio de 2026, a las 10:00 horas, en el Salón Blanco Municipal, donde se desarrollará el acto de firma.

Desde el área municipal se recordó que, en los casos de venta privada, los comparecientes deberán asistir acompañados por los vendedores y/o apoderados que correspondan para poder completar el trámite.

Asimismo, los convocados deberán presentar la siguiente documentación obligatoria:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fotocopia del DNI.

Constancia de CUIL, CUIT o CDI.

Poder original, en caso de corresponder.

En situaciones de divorcio, copia de la sentencia judicial correspondiente, sin excepción.

Los vecinos convocados son:

Sandra Araceli Arenas y David Omar Rosales.

Anabella Carolina Ibarra.

Norma Edith Ciancia.

Mariano Gastón Sararols y Edgarda Emile Bertino.

Antonella Belén Zalazar y Renzo Rongvaux.

Marta Silvina Platinetti y Alejandro Salvador Dirossi.

Jessica Anabella Mena.

Florencia Roxana Falcinelli y Sebastián Bustamante.

Raúl Héctor Andurell y Laura Fabiana Dirossi.

Florencia Maccagnani y Elbio Joaquín Valle.

Tamara Inalen Casella y Claudio Hernán Martínez (vendedor: Walter Omar Matto).

Claudio Gabriel Chazarreta y María Ester Merlo.

Carlos Heriberto Moncada y Gabriela Susana Gómez.

Roberto Gabriel Paz y Marisol Sayavedra.

Eliana Agustina Borregón y Mauricio Omar Vilas.

Finalmente, desde el Municipio solicitaron a todas las personas incluidas en el listado asistir en la fecha y horario establecidos, con la documentación requerida, a fin de dar cumplimiento al trámite administrativo y avanzar en la formalización de la escritura de sus inmuebles.