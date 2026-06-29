El HogarDel10: la campaña con la que Puerto Madryn busca llevar a Lionel Messi a conocer la Patagonia

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Puerto Madryn respondió con una acción colectiva a uno de los deseos que Lionel Messi expresó recientemente. Luego de que el capitán de la Selección Argentina revelara que le gustaría recorrer la Patagonia junto a su familia, la ciudad chubutense puso en marcha la campaña #ElHogarDel10, una iniciativa que rápidamente se viralizó en redes sociales y reunió a vecinos, instituciones y referentes locales bajo un mismo mensaje: “Lio, Madryn te espera”.

La idea nació a partir de una entrevista realizada el pasado 8 de mayo de 2026 por Joaquín “Pollo” Álvarez, en la que Messi habló sobre los lugares de Argentina que aún no conoce.

“Es algo pendiente que me gustaría conocer toda la Argentina. Me gustaría ir a las Cataratas, me gustaría conocer la parte de la Patagonia. Recorrer un poco todo el país y hacerlo con Antonella y los nenes. Es lindo eso”, expresó el astro rosarino.

A partir de esas declaraciones, Puerto Madryn decidió convertir la invitación en una campaña abierta. En menos de tres días, escuelas, clubes, operadores turísticos, empresas de avistaje de fauna, comerciantes y cientos de vecinos comenzaron a compartir fotografías y videos sosteniendo carteles con la frase “Lio, Madryn te espera”, utilizando el hashtag #ElHogarDel10.

Las publicaciones muestran algunos de los paisajes más representativos de la región, como el Golfo Nuevo, Península Valdés, Punta Loma, El Doradillo y distintos escenarios donde la fauna marina es protagonista.

El secretario de Turismo de Puerto Madryn, Pablo Tedesco, destacó la repercusión alcanzada por la propuesta.

“La velocidad con la que se viralizó #ElHogarDel10 refleja el orgullo de nuestra ciudad y las ganas enormes que tenemos de recibir a Leo y su familia. Queremos que cumpla su sueño de conocer la Patagonia y qué mejor lugar para empezar que Madryn, donde la naturaleza y el cariño de la gente lo esperan para hacerle vivir una experiencia inolvidable”, afirmó.

Entre las imágenes que comenzaron a circular aparecen vecinos posando frente a las ballenas francas australes que cada año llegan a estas costas para reproducirse. También hubo propuestas originales, como la de un buzo de Madryn Buceo que sostuvo un cartel bajo el agua con una invitación especialmente dedicada al capitán argentino.

La campaña también sumó a la escuela de natación en aguas abiertas de la ciudad, que invitó a Messi a conocer “la mejor pileta del mundo”: el mar patagónico.

Otro de los referentes que se incorporó a la iniciativa fue el fotógrafo Maxi Jonas, reconocido internacionalmente por su trabajo sobre la fauna patagónica y ganador del premio Best Camerawork 2025 en los Global South Video News Awards.

La convocatoria continúa abierta y cualquier persona puede participar tomándose una fotografía o grabando un video con un cartel que diga “Lio, Madryn te espera”, publicándolo en Instagram, etiquetando a @madryn.travel, a Lionel Messi y utilizando el hashtag #ElHogarDel10.

Un destino único

Puerto Madryn, ubicada sobre la costa noreste de Chubut, es la principal puerta de ingreso a Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La región es reconocida por el avistaje de ballenas francas australes, orcas, pingüinos, elefantes y lobos marinos, además de ser considerada la Capital Nacional del Buceo.

Con esta iniciativa, la ciudad apuesta a que el mejor jugador del mundo encuentre en la Patagonia el escenario ideal para cumplir uno de los sueños que todavía tiene pendientes dentro de su propio país.