Arranca el pago de sueldos con aguinaldo en Provincia, pero sin aumento y con tensión gremial

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Los estatales bonaerenses empiezan a cobrar junio este martes 30, con el medio aguinaldo incluido. Los depósitos van hasta el 7 de julio e incluyen a administración central, Salud, Seguridad, Judicial y docentes. El sueldo llega sin paritaria. En la reunión del 12 de junio no hubo oferta salarial y solo se anunció una suba del 30% en asignaciones familiares. En 2026 los empleados acumulan 9,3% en cuotas más una suma fija de 20.000 a 30.000 pesos.

Los gremios expresaron malestar. . El Gobierno busca un acuerdo por varios meses para ordenar el Tesoro. El cronograma comienza el 30 con Vialidad, OCEBA y Vivienda, sigue el 1 con Seguridad y Desarrollo de la Comunidad, el 2 con Salud, el 3 con Economía, ARBA, Legislatura y la mayoría de los ministerios, el 6 con el Judicial y cierra el 7 con los docentes.