Cadena de oración por Thiago Vera: el joven nuevejuliense está en estado crítico tras ser atropello en Mar del Plata

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La comunidad de Nueve de Julio se encuentra unida en una cadena de oración por la recuperación de Thiago Vera, el joven nuevejuliense que permanece internado en terapia intensiva luego del grave atropello ocurrido el pasado lunes en la ciudad de Mar del Plata.

El accidente se produjo en la zona costera, a la altura del Skate Park, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control y embistió a varias personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia del siniestro, una persona falleció y varios peatones resultaron con heridas de distinta consideración.

Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, este miércoles, seis pacientes continúan internados en el Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende”. Entre ellos se encuentra Thiago Vera, de 19 años, quien permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico.

Junto al joven nuevejuliense, también continúan en grave estado una mujer de 42 años internada en terapia intensiva y una paciente de 56 años que permanece en el Shock Room del centro de salud marplatense.

Mientras tanto, otros tres heridos muestran una evolución favorable. Un adolescente de 15 años se encuentra en recuperación y bajo seguimiento de profesionales de Salud Mental, mientras que dos mujeres, de 47 y 56 años, avanzan positivamente en la recuperación de las fracturas sufridas durante el impacto.

La noticia generó una profunda conmoción en Nueve de Julio, donde familiares, amigos y vecinos impulsan cadenas de oración y mensajes de acompañamiento para Thiago y su familia, con la esperanza de que pueda superar este delicado momento.

En el marco de la investigación judicial, el conductor del colectivo, Mariano Miralles, de 30 años, declaró ante el fiscal Germán Vera Tapia que el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico.

“Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, aseguró el chofer durante su testimonio. Según trascendió, su versión coincide con los relatos brindados por pasajeras que viajaban en la unidad al momento del hecho.

Tras prestar declaración, Miralles recuperó la libertad, aunque continúa imputado mientras avanza la investigación para determinar las causas exactas del trágico episodio.

Las autoridades sanitarias informaron que continuarán emitiendo partes médicos sobre el estado de los heridos, mientras familiares y allegados mantienen la expectativa puesta en la evolución de quienes están situación crítica.