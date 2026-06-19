Lincoln celebrará su 161° aniversario con una maratón de 4 y 8 kilómetros

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La Municipalidad de Lincoln anunció que el domingo 12 de julio se realizará la maratón por el 161° Aniversario de la ciudad, con dos circuitos urbanos de 4 y 8 kilómetros que recorrerán las calles locales. La competencia, organizada por la Asociación de Atletismo de Lincoln con acompañamiento de la Dirección de Deportes y auspicio de la Asociación Civil Carnaval Artesanal Linqueño, forma parte de la agenda por el mes aniversario y busca convocar a los aficionados al running. . La inscripción cuesta $25.000 e incluye la remera oficial. Los corredores podrán acreditarse el sábado 11 de julio de 14 a 17 horas o el mismo domingo de 8.30 a 9.30 horas en la pista de atletismo. El circuito de 4 kilómetros saldrá de la pista, tomará Avenida 25 de Mayo, Avenida Massey y calle Belgrano, rodeará Plaza Rivadavia y regresará por Avenida 25 de Mayo hasta la meta. El de 8 kilómetros compartirá el inicio en la pista “Héctor Patterlini”, seguirá por Acceso García Tuñón-Avenida 25 de Mayo, girará en Avenida Massey y calle Belgrano, y se extenderá por las avenidas Alem, Chacabuco y Perón antes de retomar por el Acceso García Tuñón hacia la llegada.