Adrian Ravier asume como nuevo vocero presidencial y se enfocará en la difusión de la agenda económica

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El economista y diputado nacional Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial del gobierno de Javier Milei. La designación fue confirmada este viernes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anunció a través de las redes sociales la incorporación del referente liberal a una de las áreas más visibles de la administración nacional.

Pocas horas después de conocerse la noticia, Ravier utilizó su cuenta de X para agradecer al presidente Javier Milei por la confianza depositada en él y anticipó que asumirá formalmente sus funciones la próxima semana.

“Mi agradecimiento al Presidente Javier Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, expresó.

Desde la cuenta oficial de la Vocería Presidencial también se destacó la incorporación del economista, al señalar que su llegada responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar los desafíos y avances de la nueva etapa económica impulsada por el Ejecutivo.

“Su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina”, señalaron desde el Gobierno.

Asimismo, el oficialismo remarcó que la tarea de Ravier estará orientada especialmente a la difusión de los principales indicadores económicos y a la explicación de las medidas adoptadas por la gestión libertaria.

“La vocería estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”, agregaron.

Un economista cercano a Milei

Ravier es una de las figuras académicas vinculadas al pensamiento liberal en Argentina. Economista, docente universitario e investigador, se especializó en teoría monetaria, crecimiento económico y escuelas liberales de pensamiento.

A lo largo de su trayectoria publicó numerosos libros y artículos académicos, además de participar activamente en debates sobre política económica. Su nombre estuvo asociado en reiteradas oportunidades a equipos técnicos cercanos a Javier Milei y a dirigentes de La Libertad Avanza.

Entre sus antecedentes más destacados figura su paso como director académico de la Fundación Faro, el think tank vinculado al oficialismo. En 2025 fue elegido diputado nacional por la provincia de La Pampa.

Además, profundizó su vínculo intelectual con Milei a través de distintos trabajos académicos y publicaciones. Ambos participaron en la elaboración del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek, una obra centrada en las principales corrientes del pensamiento económico contemporáneo.

Reemplazo en un área clave

La llegada de Ravier se produce luego de la salida de Manuel Adorni de la Vocería Presidencial para asumir nuevas responsabilidades dentro del Gobierno nacional.

Con esta designación, la Casa Rosada completa el reemplazo en una de las áreas estratégicas de la administración, encargada de comunicar las decisiones oficiales, brindar información pública y transmitir la posición del Ejecutivo sobre los principales temas de la agenda política y económica.

La asunción de Ravier está prevista para la próxima semana y marcará el inicio de una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno, con un fuerte énfasis en la difusión y explicación de las políticas económicas impulsadas por la gestión de Javier Milei.