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La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de solicitud de informes en la Legislatura bonaerense para conocer la situación actual de los convenios de reciprocidad que mantiene el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con las distintas obras sociales provinciales del país.

La iniciativa requiere al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que informe cuáles son los convenios que se encuentran vigentes y que detalle particularmente la situación del acuerdo suscripto con el Servicio Médico Previsional (SEMPRE), la obra social de la provincia de La Pampa.

El pedido surge luego de que trascendiera que dicho convenio podría haberse interrumpido, situación que generó preocupación entre afiliados que utilizan la cobertura médica fuera del territorio bonaerense.

En ese sentido, Vaccarezza solicitó conocer si el convenio con SEMPRE continúa operativo y, en caso de que haya sido dado de baja, desde qué fecha dejó de estar vigente y cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión. Asimismo, el proyecto pide que se brinde cualquier otra información relevante vinculada a estos acuerdos de cooperación entre obras sociales.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora destacó que IOMA mantiene convenios de reciprocidad con la mayoría de las obras sociales provinciales con el objetivo de garantizar la atención médica de sus afiliados cuando se encuentran fuera de la provincia de Buenos Aires.

“Es fundamental que los afiliados de IOMA tengan certezas sobre la cobertura médica cuando se encuentran fuera de la Provincia, especialmente en aquellos municipios bonaerenses que tienen un vínculo permanente con provincias vecinas por cuestiones laborales y familiares”, sostuvo Vaccarezza.

La diputada remarcó que la continuidad y el correcto funcionamiento de estos convenios resultan clave para asegurar el acceso a prestaciones de salud en distintos puntos del país, evitando inconvenientes para quienes deben trasladarse por trabajo, estudio, razones familiares o situaciones de emergencia.

A través de este pedido de informes, la legisladora busca obtener precisiones sobre el alcance y la vigencia de los acuerdos de reciprocidad, así como garantizar que los afiliados cuenten con información clara respecto de la cobertura médica disponible fuera de la provincia.