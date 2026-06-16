Escuela Para Padres: “Las palabras también educan y cómo la comunicación acertiva transforma la crianza”, resaltó Sofía Guaragna

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La comunicación dentro del hogar fue el eje central de una nueva edición donde los puntos sobresalientes tambien sirven para la vida cotidiana y en sociedad.

En esta oportunidad, la especialista abordó la importancia de la comunicación asertiva en la crianza y el papel fundamental que cumplen los padres en la construcción de la autoestima y el desarrollo emocional de sus hijos.

Durante la charla, Sofía Guaragna explicó que el lenguaje no solo sirve para transmitir información, sino que también tiene la capacidad de crear realidades y modelar conductas. “Los niños crecen dentro de una burbuja de lenguaje. Las palabras, los gestos y la manera en que los adultos se comunican terminan formando parte de su mundo interno”, señaló.

Tomando conceptos desarrollados por el sociólogo y filósofo chileno Rafael Echeverría en su obra Ontología del Lenguaje, la profesional destacó que las personas se construyen a sí mismas a través de las conversaciones que mantienen y de las experiencias comunicativas que viven desde edades tempranas.

En ese sentido, remarcó que muchas veces los adultos utilizan expresiones negativas o descalificadoras sin dimensionar el impacto que generan en los niños. Frases como “quedate quieto”, “portate bien” o “sos desordenado” pueden terminar afectando la confianza y la percepción que los chicos tienen sobre sí mismos.

Frente a ello, propuso reemplazar órdenes, críticas y etiquetas por mensajes que orienten, expliquen y acompañen. Según explicó, una comunicación efectiva permite obtener mejores resultados sin necesidad de recurrir a gritos o enfrentamientos, favoreciendo además la cooperación y el diálogo dentro de la familia.

La especialista también hizo referencia a la importancia de incorporar palabras y expresiones que fortalecen los vínculos, como “gracias”, “por favor”, “permiso”, “¿me ayudas?” o “¿qué te parece?”. Estas herramientas, sostuvo, generan espacios de respeto mutuo y ayudan a que los niños se sientan escuchados y valorados.

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de validar las emociones de los hijos y permitirles expresar cómo se sienten. “Cuando un niño puede decir ‘yo siento’ o ‘necesito ayuda’, está desarrollando recursos fundamentales para su vida social y emocional”, explicó.

Asimismo, la psicóloga destacó que la comunicación asertiva no solo es útil en la crianza, sino también en la escuela, el trabajo y la convivencia cotidiana. A su entender, una sociedad más respetuosa comienza por la manera en que las familias dialogan puertas adentro.

Para potenciar ese rol educativo de los padres se recomienda:

Escuchar activamente a los hijos, prestando atención a sus emociones y necesidades.

Utilizar un lenguaje respetuoso y positivo, evitando gritos y descalificaciones.

Reemplazar órdenes por propuestas y preguntas que favorezcan la participación.

Enseñar con el ejemplo, ya que los niños aprenden observando las conductas de los adultos.

Anticipar situaciones y explicar los motivos de las normas.

Reconocer los logros y esfuerzos, fortaleciendo la motivación.

Favorecer el diálogo, permitiendo que los hijos expresen opiniones y sentimientos.

Educar no significa solamente corregir conductas, sino también acompañar, orientar y brindar herramientas para que los hijos puedan desenvolverse de manera saludable en la sociedad. Cuando los padres ejercen una comunicación asertiva, se convierten en modelos de convivencia, empatía y respeto.

La crianza es un proceso de aprendizaje permanente. Cada conversación, cada gesto y cada palabra representan una oportunidad para construir vínculos más fuertes y un entorno familiar más armonioso.

Finalmente, invitó a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los adultos como modelos de conducta. “Los chicos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que se les dice. Por eso es importante revisar cómo hablamos, cómo resolvemos los conflictos y qué mensajes transmitimos cada día”, concluyó.

El ciclo Escuela para Padres forma parte de la propuesta semanal de Despertate – todos los martes a las 9 de la mañana – y busca brindar herramientas prácticas para acompañar los desafíos de la crianza, promoviendo espacios de reflexión sobre educación, desarrollo infantil y vínculos familiares.