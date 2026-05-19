“Quiero representar a Nueve de Julio en Brasil”: Lara Benvenuto busca apoyo para competir en un torneo internacional de taekwondo

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La taekwondista nuevejuliense Lara Benvenuto atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Con tan solo 17 años, la joven ya dejó atrás la categoría juvenil —donde el año pasado se consagró campeona nacional— y este 2026 comenzó a competir oficialmente en la divisional adulta hasta 53 kilogramos.

En diálogo con Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Lara contó que en julio viajará a Brasil para participar de un importante torneo internacional que se desarrollará en Itajaí, mientras que la delegación se hospedará en Camboriú. Allí enfrentará a competidoras de la selección catarinense, en una experiencia que considera clave para su crecimiento deportivo.

“Este año ya estoy obligada a competir con adultos porque soy categoría 2008 y a fin de año cumplo 18. Se me dio la posibilidad de viajar a Brasil, pero por el tema gastos se complica bastante”, explicó.

La deportista señaló además que uno de sus principales objetivos es poder viajar junto a su coach, ya que considera fundamental contar con su acompañamiento durante la competencia. “No es lo mismo que me dirija otro profesor”, afirmó.

Para reunir el dinero necesario, Lara junto a su sponsor impulsaron una campaña solidaria en redes sociales. El video difundido tuvo una gran repercusión y alcanzó cerca de 25 mil visualizaciones, aunque aclaró que todavía necesitan más colaboración.

“Hubo gente que ayudó muchísimo, con transferencias de 10 mil, 20 mil o hasta 50 mil pesos. Pero lo ideal sería que mucha más gente pueda colaborar, aunque sea con un monto pequeño”, comentó.

Además, adelantó que analiza organizar rifas y sorteos con premios aportados por comercios y personas que quieran sumarse a la iniciativa solidaria.

Entrenamiento intenso y una lesión que no la frenó

La preparación de Lara para este nuevo desafío incluye entrenamientos de lunes a viernes y participación frecuente en campus de la Federación Bonaerense los fines de semana. Sin embargo, hace pocas semanas sufrió un esguince de tobillo durante una práctica de combate.

“Fue entrenando con una chica de mi categoría. Sentí el dolor enseguida, pero seguí peleando igual porque no quería perder”, recordó.

A pesar de la lesión, continuó compitiendo y aseguró que llegará en buenas condiciones al torneo internacional. “Es un esguince grado uno. Ya estoy mucho mejor y sé que para julio voy a estar perfecta”, sostuvo.

La joven atleta también contó el esfuerzo físico y alimenticio que implica mantenerse en la categoría hasta 53 kilos, algo nuevo para ella debido a su crecimiento físico y estatura.

“La alimentación es lo más importante. Hay que evitar harinas, azúcares y priorizar proteínas y verduras. Igual tampoco se trata de dejar de comer”, explicó.

Con 1,70 metros de altura, Lara reconoce que suele ser más alta que muchas de sus rivales en Argentina, aunque estima que en Brasil encontrará competidoras de mayor nivel físico y técnico.

Un sueño internacional con sello nuevejuliense

El viaje hacia Brasil demandará casi dos días en colectivo junto a la delegación nacional, que partirá desde el conurbano bonaerense. Más allá del esfuerzo económico y deportivo, Lara destacó la ilusión de representar a 9 de Julio en el exterior.

Desde los medios locales remarcaron la importancia de acompañar a la deportista en este desafío internacional y convocaron a la comunidad a colaborar para que pueda concretar el viaje.

“Quiero competir y representar de la mejor manera a mi ciudad”, expresó Lara, agradecida por el apoyo recibido hasta el momento.