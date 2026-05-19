McDonald’s abrirá su primer local en Junín y generará 80 empleos

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McDonald’s anunció la apertura de su primer restaurante en la ciudad de Junín, una inversión que implicará la creación de 80 nuevos puestos de trabajo orientados principalmente a jóvenes que buscan acceder a su primera experiencia laboral formal.

La llegada de la marca es impulsada por Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo, y forma parte del plan de expansión que la compañía desarrolla en distintos puntos del país.

La empresa ya inició el proceso de selección de personal. Los interesados en postularse deberán ser mayores de 16 años y podrán cargar su currículum vitae a través de los canales oficiales de la compañía.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de McDonald’s a Junín. Esta apertura representa una apuesta concreta al desarrollo local, la generación de empleo y el crecimiento de la ciudad. Queremos convertirnos en parte activa de la comunidad y ofrecer oportunidades reales para muchos jóvenes que buscan dar sus primeros pasos laborales”, afirmó Diego Paniagua.

La compañía fue reconocida por Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina y destaca por ofrecer oportunidades laborales compatibles con los estudios, además de programas de capacitación y desarrollo profesional para sus colaboradores.

Cómo será el nuevo McDonald’s de Junín

El nuevo local tendrá una superficie cubierta de 390 metros cuadrados y ofrecerá diferentes servicios y espacios pensados para mejorar la experiencia de los clientes. Entre ellos se destacan AutoMac, McCafé, Playland, sala de cumpleaños y un Delivery Point con sector exclusivo para repartidores.

Además, el restaurante incorporará una cochera exclusiva para autos eléctricos y distintas iniciativas sustentables en línea con la estrategia socioambiental “Receta del Futuro” de Arcos Dorados.

Entre las principales medidas se encuentran la instalación de iluminación LED, filtros UV en vidrios, sistemas automáticos de encendido de cartelería e iluminación exterior, control programable de aire acondicionado mediante equipos VRV y un sistema integral de gestión de energía y agua.

El local también contará con medidores de consumo, grifos con reducción de caudal, separación de residuos en comedor y disposición diferenciada de aceite usado, reforzando el compromiso ambiental de la compañía.

Con esta apertura, McDonald’s alcanzará los 235 restaurantes en Argentina, consolidando su presencia federal y su apuesta por la generación de empleo joven en distintas comunidades del país.

Acerca de Arcos Dorados

Es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande de América Latina y el Caribe. La compañía posee los derechos exclusivos para operar y otorgar franquicias de McDonald’s en 21 países y territorios de la región.

Actualmente cuenta con más de 2.500 restaurantes, entre locales propios y franquiciados, y emplea a más de 100.000 personas. Además, impulsa iniciativas enfocadas en el desarrollo de las comunidades, la inclusión laboral juvenil y el cuidado ambiental a través de su plataforma “Receta del Futuro”.