La música municipal sale a la ciudad con nuevos “Ensayos Abiertos”

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La dirección general de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio pondrá en marcha un nuevo ciclo de “Ensayos Abiertos”, una propuesta que busca acercar a la comunidad el trabajo que desarrollan los distintos espacios de formación musical municipales.

La iniciativa ofrecerá tardes de música y ensayo en diferentes espacios de la ciudad, con el objetivo de difundir las actividades culturales, compartir el cronograma anual de presentaciones y sumar nuevos músicos y espectadores a cada una de las propuestas artísticas.

A través de este ciclo, vecinos y vecinas podrán conocer de cerca cómo trabajan y se preparan los cuerpos artísticos municipales para sus conciertos y actuaciones, en un formato abierto y participativo.

Actualmente, la dirección general de Cultura cuenta con la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, dirigida por Gustavo Teves; la Orquesta Nueve de Julio, bajo la dirección de Cristian Luzza; y el Coro Infanto-Juvenil, a cargo de David Maccagnani.

El primer encuentro del ciclo se realizará el miércoles 20 de mayo, a las 18.30 horas, con la presentación de la Banda Municipal Jesús Abel Blanco en avenida San Martín y Arturo Frondizi.

Desde el área de Cultura destacaron que esta propuesta busca fortalecer el vínculo entre los espacios artísticos y la comunidad, promoviendo además la participación de nuevos integrantes en cada formación.

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Cultura en Instagram: @cultura_9dejulio.