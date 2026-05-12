El electo Gerardo Sardón Santos para integrar el Consejo de Residentes Españoles destacó oportunidades para la comunidad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El vecino de Bolívar, Gerardo Sardón Santos, fue elegido como integrante del Consejo de Residentes Españoles (CRE), un órgano consultivo que trabaja junto al Consulado y la Embajada de España para canalizar inquietudes, propuestas y necesidades de ciudadanos españoles residentes en Argentina.

En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Sardón explicó que el CRE no tiene capacidad resolutiva, pero cumple una función clave como nexo entre los ciudadanos y las autoridades diplomáticas españolas.

“Es un órgano consultivo. No resuelve problemas directamente, pero sí lleva las inquietudes o inconvenientes de los ciudadanos españoles al consulado o a la embajada para que puedan encontrar una solución dentro de las leyes vigentes”, explicó.

Como ejemplo, recordó el caso de una persona mayor de Bolívar con dificultades físicas que no podía viajar a Buenos Aires para tramitar el duplicado de su pasaporte. A través de gestiones realizadas mediante el CRE, pudo completar la documentación desde la Agencia Viceconsular local.

Además, destacó que una de las principales tareas del Concejo de Residentes Españoles será difundir programas y beneficios impulsados tanto por el Gobierno de España como por las distintas comunidades autónomas.

“Hay becas de posgrado, viajes, ayudas económicas y distintos programas que muchas veces se pierden porque los ciudadanos españoles no están vinculados a las instituciones que los representan”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de que quienes tengan ciudadanía española se acerquen a sociedades españolas, centros regionales o agrupaciones vinculadas a sus raíces.

“Es importante que se acerquen a las instituciones españolas porque muchas veces llegan programas y no se completan los cupos por falta de interesados”, afirmó.

Sardón también valoró el trabajo que realiza el personal del Consulado Español en Buenos Aires y del Viceconsulado en Bolívar por la atención brindada a quienes realizan trámites.

“Son excelentes empleados y, sobre todo, muy humanos. Muchas veces atienden a personas mayores y siempre tienen paciencia y predisposición”, destacó.

Respecto de la elección, informó que la lista Españoles Unidos obtuvo la mayoría absoluta de representantes.

“La lista uno consiguió ocho representantes, la lista dos cuatro y la lista tres obtuvo tres lugares. Ahora viene la parte más importante, que es estar al pie del cañón para ayudar a quienes lo necesiten”, expresó.

Finalmente, adelantó que una vez definido el esquema de trabajo del nuevo Consejo informarán a la comunidad sobre vías de contacto y reiteró el llamado a participar activamente en las instituciones españolas.

“Acérquense a las instituciones. Hay muchas oportunidades y beneficios que a veces se pierden simplemente por falta de información”, concluyó.