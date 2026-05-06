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Se recuerdan los vencimientos de tasas municipales

Ante cualquier consulta o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, recuerda a los vecinos los próximos vencimientos de tasas municipales, correspondientes al mes de mayo:

Cronograma de vencimientos:

8 de mayo:

Patente de Rodados

15 de mayo:

Servicios Urbanos

Servicios Sanitarios

La Oficina de Ingresos públicos recomienda abonar los pagos al vencimiento para evitar intereses y multas. Tener las tasas y contribuciones al día mejora la calidad de los servicios públicos.

Ante cualquier consulta o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.

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