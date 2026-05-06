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Lucía y Luana buscan apoyo para que la adolescente acceda a un tratamiento en Monterrey

Su alias es lalu05 titular: Espindola Lucia Natali cuenta del banco nación

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Lucía es mamá de Luana, una adolescente de 15 años que desde pequeña convive con parálisis cerebral, retraso madurativo y epilepsia como consecuencia de una mala praxis y negligencia médica. Luana no camina ni habla.

Durante más de tres años, Lucía y Luana compartieron su día a día en Instagram, construyendo una comunidad que las acompañaba y ayudaba a visibilizar la realidad de quienes viven con discapacidad. Sin embargo, la cuenta fue suspendida recientemente, lo que significó un duro golpe al perder su principal canal de comunicación y difusión. Hoy deben empezar de cero, en un camino que saben que no será fácil. El mayor sueño de la familia es poder viajar a Monterrey, México, donde existe un tratamiento que podría mejorar la calidad de vida de Luana y abrirle nuevas oportunidades para su futuro. En este momento, Lucía y Luana necesitan del apoyo y la solidaridad de la comunidad para volver a dar a conocer su historia y acercarse a esa posibilidad.

Su alias es lalu05 titular: Espindola Lucia Natali cuenta del banco nación

@unidosxluana

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