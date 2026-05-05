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Reconocimiento a empresarios y comerciantes nuevejulienses

Lo hizo La subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio, a empresarios y comerciantes locales con más de 50 años de trayectoria

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La subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio realizó en la mañana de hoy un reconocimiento y agasajo a empresarios y comerciantes locales con más de 50 años de trayectoria, en un emotivo encuentro desarrollado en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”, y que puso en valor el compromiso sostenido con el desarrollo económico de la comunidad.

Fueron distinguidas las firmas Elordi Seguros, Juan Valinoti S.A., Cafetería Suser, Moto Técnica Moretti, Baterías Blanco y Accesorios Don Belis, que a lo largo de décadas han sido parte fundamental del entramado productivo y comercial del distrito.

Durante el encuentro, los homenajeados compartieron un ameno espacio de intercambio en el que repasaron sus vivencias, anécdotas y desafíos atravesados a lo largo de los años, al tiempo que plantearon inquietudes y reflexiones sobre la actualidad del sector.

En este marco, las autoridades presentes hicieron entrega de diplomas en reconocimiento a la trayectoria, destacando el esfuerzo, la perseverancia y el aporte constante de estos comercios y empresas al crecimiento de Nueve de Julio.

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