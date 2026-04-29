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Municipales de Lincoln cobran el jueves el segundo aumento de 7,5% y acumulan 15,56% en el año

Además, junto con los sueldos se acreditará el monto de la Tarjeta Comprá Local, que se mantiene en $70.000 y es de saldo acumulable.

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La Municipalidad de Lincoln confirmó que este jueves 30, con los haberes de abril, se aplicará el segundo tramo del aumento salarial de 7,5% acordado con el Sindicato de Empleados Municipales. Con este ajuste, el incremento acumulado en el primer cuatrimestre llega a 15,56% respecto a diciembre de 2025. El primer tramo, también de 7,5%, se pagó en febrero. El acuerdo alcanza a empleados activos y jubilados de la Administración Municipal.Además, junto con los sueldos se acreditará el monto de la Tarjeta Comprá Local, que se mantiene en $70.000 y es de saldo acumulable.

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