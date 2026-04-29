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Lincoln: secuestraron 9 motos y labraron 18 actas en operativos de tránsito del fin de semana

Participaron la Dirección de Tránsito, el grupo de Prevención y efectivos de la Policía Bonaerense. Además de las 9 motos, se secuestró 1 auto. En todo abril se registraron 67 actas, con 46 motos y 3 autos retenidos en total.

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La Municipalidad de Lincoln informó que durante el fin de semana se secuestraron 9 motos y se labraron 18 actas de infracción en operativos nocturnos de tránsito. Las faltas más comunes fueron ausencia de documentación, conductores menores de edad, escapes adulterados y falta de casco. Los controles continuaron durante la madrugada del sábado y domingo en avenidas y calles de la ciudad cabecera. Incluyeron test de alcoholemia e intercepción de vehículos que alteraban el orden público con maniobras peligrosas, falta de luces y documentación.

 

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