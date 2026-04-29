Lincoln: secuestraron 9 motos y labraron 18 actas en operativos de tránsito del fin de semana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln informó que durante el fin de semana se secuestraron 9 motos y se labraron 18 actas de infracción en operativos nocturnos de tránsito. Las faltas más comunes fueron ausencia de documentación, conductores menores de edad, escapes adulterados y falta de casco. Los controles continuaron durante la madrugada del sábado y domingo en avenidas y calles de la ciudad cabecera. Incluyeron test de alcoholemia e intercepción de vehículos que alteraban el orden público con maniobras peligrosas, falta de luces y documentación.