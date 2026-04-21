Nueve de Julio se suma al Día de la Tierra con jornada en defensa del agua

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La comunidad de Nueve de Julio está invitada a participar de una jornada especial en el marco del Día de la Tierra, que se realizará este miércoles 22 de abril, de 18:00 a 21:00 horas, en Plaza Italia, ubicada entre las calles Mendoza, Alsina, Robbio y Av. Cardenal Pironio.

La iniciativa, organizada por la Asamblea en Defensa del Agua junto a Guardianes de la Ecología, ConCiencia Agroecológica, La Multi, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua, la Organización Estudiantil del I.S.F.D. y T. N°4 UVE, la Mesa Regional Hortícola del Noroeste y Centro Oeste de la provincia de Buenos Aires, y la Feria de Huerteros Nuevejuliense, busca generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, el acceso al agua y otras problemáticas ambientales locales.

Durante la jornada se desarrollarán lecturas colectivas, charlas informativas, proyección de imágenes y un micrófono abierto para que las vecinas y vecinos puedan expresar sus ideas y preocupaciones.

Además, se llevará a cabo un “frazadazo solidario” organizado por el Centro de Estudiantes del Instituto, en el que se invita a la comunidad a donar frazadas en buen estado que serán entregadas a personas que lo necesiten.

En un contexto donde la protección del agua y los bienes naturales se vuelve cada vez más urgente, esta jornada busca fortalecer la conciencia colectiva, promover la participación social y fomentar la solidaridad comunitaria. La convocatoria es abierta a toda la comunidad.