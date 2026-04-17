“El Estado nacional tiene que destinar los impuestos que recauda para obras hídricas y viales”

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, encabezó este 16 de abril la apertura del X Taller de Caminos Rurales en el Polideportivo de Benito Juárez, un encuentro que reúne a referentes del sector público, privado, académico y productivo para debatir el presente y el futuro de la red vial rural en la provincia de Buenos Aires.
“Desde el inicio de nuestra gestión, en diciembre de 2019, planteamos la centralidad de los caminos rurales. El camino rural tiene que ver con la posibilidad concreta de moverse: de ir a la escuela, de acceder a un establecimiento de salud, a un servicio de seguridad, y también está directamente vinculado a la producción”, sostuvo Javier Rodríguez al abrir la jornada.
El ministro remarcó que “una parte muy importante del sistema de tránsito de la provincia está dada por los caminos rurales” y subrayó que su mantenimiento “forma parte de la obra pública”, a la que definió como “estratégica” para el desarrollo económico y social.
En ese sentido, planteó una fuerte crítica al Gobierno nacional: “Lo digo también en este contexto, donde hay un discurso que plantea que la obra pública no es necesaria. Basta ver el estado de la Ruta Nacional 3 para entender las consecuencias de esa mirada. Nosotros tenemos una visión completamente distinta”.
Javier Rodríguez también apuntó al impacto de la falta de recursos: “El Gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires 22 billones de pesos. No hay otro número que se le acerque. Y eso impacta directamente en la capacidad de inversión”. Y agregó: “El Estado nacional no cumple con las transferencias y obligaciones. Por eso la Provincia tiene siete causas en la Corte Suprema”.
Además, advirtió sobre el freno de obras: “Hoy hay mil obras públicas paralizadas en la provincia, muchas con avances del 80% o 90%. Eso no solo es un problema, es una enorme ineficiencia”. En la misma línea, cuestionó que el impuesto a los combustibles “debería volver en obras viales e hídricas y no lo está haciendo”.
El ministro puso el foco en la necesidad de continuidad: “Cuando una política pública se frena dos o tres años, no solo se deja de avanzar: se retrocede. En caminos rurales eso es muy claro. La falta de mantenimiento genera costos mucho mayores después”.
Frente a ese escenario, destacó la decisión de la Provincia de involucrarse activamente: “Sabemos que la responsabilidad primaria es de los municipios, pero la Provincia también tiene un territorio y no puede mirar para otro lado”.
En ese marco, detalló que, en articulación con Vialidad Provincial, se realizaron “más de 450 intervenciones en más de 110 municipios”, mejorando el acceso a “más de 200 parajes, más de 450 tambos y más de 400 escuelas rurales”.
“Este último punto es central: mejorar la transitabilidad para que los chicos puedan llegar a la escuela”, remarcó.
Javier Rodríguez también destacó el rol del conocimiento y la planificación: “Tenemos el desafío de usar mejor los recursos disponibles, y eso requiere discusión técnica. El conocimiento técnico y científico es lo que nos va a permitir mejorar la gestión y la eficiencia”.
En ese sentido, valoró la articulación con universidades como la UNICEN y la Universidad Nacional de La Plata, y la implementación de planes directores con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que permiten contar con diagnósticos georreferenciados y planificación a mediano plazo.
Durante el taller, se desarrollan exposiciones técnicas como “Conceptos de servicio y mantenimiento para equipos viales de nueva generación”, a cargo de Celio Lucio (Finning Caterpillar Argentina); “Herramientas para la gestión integral del mantenimiento en redes viales”, por el ingeniero Gustavo Vullo; y presentaciones sobre drenaje rural y diseño de obras hidráulicas, entre otras.
La apertura contó además con la participación del intendente local, Julio César Marini; Analía Wlazlo, directora de Revista VIAL y organizadora del evento; María Haydée Peralta, decana de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (UNCPBA); Felipe Larralde, presidente de la Asociación de Productores; Gustavo Frederking, coordinador de CARBAP y Gustavo Núñez, presidente de la Cámara de la Piedra bonaerense.