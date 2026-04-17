“El Estado nacional tiene que destinar los impuestos que recauda para obras hídricas y viales”

Además, advirtió sobre el freno de obras: “Hoy hay mil obras públicas paralizadas en la provincia, muchas con avances del 80% o 90%. Eso no solo es un problema, es una enorme ineficiencia”. En la misma línea, cuestionó que el impuesto a los combustibles “debería volver en obras viales e hídricas y no lo está haciendo”.

El ministro puso el foco en la necesidad de continuidad: “Cuando una política pública se frena dos o tres años, no solo se deja de avanzar: se retrocede. En caminos rurales eso es muy claro. La falta de mantenimiento genera costos mucho mayores después”.

Frente a ese escenario, destacó la decisión de la Provincia de involucrarse activamente: “Sabemos que la responsabilidad primaria es de los municipios, pero la Provincia también tiene un territorio y no puede mirar para otro lado”.

En ese marco, detalló que, en articulación con Vialidad Provincial, se realizaron “más de 450 intervenciones en más de 110 municipios”, mejorando el acceso a “más de 200 parajes, más de 450 tambos y más de 400 escuelas rurales”.

“Este último punto es central: mejorar la transitabilidad para que los chicos puedan llegar a la escuela”, remarcó.

Javier Rodríguez también destacó el rol del conocimiento y la planificación: “Tenemos el desafío de usar mejor los recursos disponibles, y eso requiere discusión técnica. El conocimiento técnico y científico es lo que nos va a permitir mejorar la gestión y la eficiencia”.

En ese sentido, valoró la articulación con universidades como la UNICEN y la Universidad Nacional de La Plata, y la implementación de planes directores con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que permiten contar con diagnósticos georreferenciados y planificación a mediano plazo.

Durante el taller, se desarrollan exposiciones técnicas como “Conceptos de servicio y mantenimiento para equipos viales de nueva generación”, a cargo de Celio Lucio (Finning Caterpillar Argentina); “Herramientas para la gestión integral del mantenimiento en redes viales”, por el ingeniero Gustavo Vullo; y presentaciones sobre drenaje rural y diseño de obras hidráulicas, entre otras.

La apertura contó además con la participación del intendente local, Julio César Marini; Analía Wlazlo, directora de Revista VIAL y organizadora del evento; María Haydée Peralta, decana de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (UNCPBA); Felipe Larralde, presidente de la Asociación de Productores; Gustavo Frederking, coordinador de CARBAP y Gustavo Núñez, presidente de la Cámara de la Piedra bonaerense.