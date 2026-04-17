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“El Estado nacional tiene que destinar los impuestos que recauda para obras hídricas y viales”

El ministro Javier Rodríguez encabezó el X Taller de Caminos Rurales en Benito Juárez y cuestionó el freno de la obra pública nacional. Remarcó la necesidad de sostener políticas de Estado para garantizar conectividad, producción y acceso a servicios en el interior bonaerense.

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El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, encabezó este 16 de abril la apertura del X Taller de Caminos Rurales en el Polideportivo de Benito Juárez, un encuentro que reúne a referentes del sector público, privado, académico y productivo para debatir el presente y el futuro de la red vial rural en la provincia de Buenos Aires.

“Desde el inicio de nuestra gestión, en diciembre de 2019, planteamos la centralidad de los caminos rurales. El camino rural tiene que ver con la posibilidad concreta de moverse: de ir a la escuela, de acceder a un establecimiento de salud, a un servicio de seguridad, y también está directamente vinculado a la producción”, sostuvo Javier Rodríguez al abrir la jornada.

El ministro remarcó que “una parte muy importante del sistema de tránsito de la provincia está dada por los caminos rurales” y subrayó que su mantenimiento “forma parte de la obra pública”, a la que definió como “estratégica” para el desarrollo económico y social.

En ese sentido, planteó una fuerte crítica al Gobierno nacional: “Lo digo también en este contexto, donde hay un discurso que plantea que la obra pública no es necesaria. Basta ver el estado de la Ruta Nacional 3 para entender las consecuencias de esa mirada. Nosotros tenemos una visión completamente distinta”.

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