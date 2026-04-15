Sífilis en Argentina: es el número más alto de los últimos 5 años

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La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) curable, causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite por contacto sexual directo (vaginal, anal u oral) con las llagas de una persona infectada o de madre a hijo durante el embarazo. Si no se trata, puede provocar complicaciones graves a largo

Los casos se concentran principalmente en personas menores de 40 años, con un fuerte impacto en jóvenes y adolescentes.

De madre a bebé (sífilis congénita):

• Puede transmitirse durante el embarazo por placenta o durante el parto si no hubo tratamiento.

El período de incubación va de 10 a 90 días (promedio: 3 semanas).

Síntomas (pueden variar y a veces NO hay síntomas)

La sífilis puede pasar desapercibida porque sus síntomas pueden ser leves o desaparecer solos.

1) Sífilis primaria

• Aparición de una lesión llamada chancro

• Úlcera indolora

• Puede haber ganglios inflamados

• El chancro se va solo, pero la infección sigue.

2) Sífilis secundaria

• Erupción en piel (muy típico en palmas y plantas)

• Lesiones en boca o genitales

• Fiebre, cansancio, ganglios aumentados

Es la fase con máxima contagiosidad

3) Fase latente

• No hay síntomas

• La persona puede seguir infectada y evolucionar a complicaciones si no se trata

PREVENCIÓN

Preservativo siempre

• Usar preservativo desde el inicio hasta el final

• En sexo vaginal, anal y oral

• Revisar vencimiento y que no esté dañado

• Usar lubricantes a base de agua

Testeo regular

Hacerse test aunque no haya síntomas, especialmente si:

• tenés nuevas parejas sexuales

• múltiples parejas

• relaciones sin preservativo

• si tu pareja tuvo diagnóstico de ITS

Hay test rápidos de sífilis con resultado en menos de 30 minutos.

Control prenatal obligatorio

Para prevenir sífilis congénita:

• test en el primer control prenatal

• repetir test en el tercer trimestre

• tratamiento inmediato si da positivo

• tratar también a la pareja

Tratamiento de la pareja

Si una persona da positivo:

• las parejas sexuales deben evaluarse y tratarse

• evita reinfección

• corta la cadena de transmisión

No tener relaciones hasta completar el tratamiento, especialmente si hay lesiones activas.

¿Tiene tratamiento?

Sí. La sífilis es curable.

El tratamiento estándar es con penicilina benzatínica.

Conclusión

La sífilis

Se puede prevenir

Se detecta con un test sencillo

Se cura con tratamiento