Intendentes y legisladores redoblan reclamos contra Luis Caputo por fondos viales retenidos

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La presión política sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, se intensifica en medio de reclamos por la presunta retención de fondos destinados al mantenimiento de rutas nacionales. A la par de una ofensiva legislativa, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezará una movilización junto a intendentes hacia el Palacio de Hacienda para exigir respuestas.

El conflicto gira en torno a los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse en parte al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Según denunciaron diputados nacionales, más de $1,1 billones no habrían sido ejecutados para obras viales, pese a tener una asignación específica. Los legisladores advierten que se trata de fondos “no disponibles” para otros fines y cuestionan su retención desde 2024 hasta la actualidad.

De acuerdo al detalle presentado, la subejecución se habría distribuido en distintos períodos, acumulando cientos de miles de millones de pesos mientras crece el deterioro de la red vial. En ese sentido, remarcan que la falta de inversión contrasta con el estado crítico de العديد tramos de rutas nacionales, algunos de ellos en la provincia de Buenos Aires, donde en los últimos meses se registraron accidentes fatales, especialmente en corredores como las rutas 3 y 5.

En paralelo, la protesta que impulsa Katopodis busca visibilizar el impacto de estas decisiones en el territorio. La convocatoria reúne a más de un centenar de intendentes de todo el país, quienes también reclamarán por la paralización de obras públicas y la suba sostenida del precio de los combustibles.

“El Gobierno se está quedando con la plata de los argentinos sin hacer una sola obra vial”, señaló días atrás Katopodis, al cuestionar la política económica nacional. El planteo incluye además el pedido de retrotraer los precios de la nafta a valores de principios de marzo, en un contexto de aumentos que, según estimaciones oficiales, rondan el 20% en las últimas semanas.

La protesta se da en un escenario de creciente tensión entre la administración nacional y gobiernos provinciales, particularmente el de Axel Kicillof, que viene reclamando por la reactivación de obras y el envío de fondos comprometidos. Tras la movilización, se prevé un encuentro con el mandatario bonaerense para definir los próximos pasos de una estrategia que combina presión política, reclamos institucionales y acciones legislativas.