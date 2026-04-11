Sazón 2026: la feria gastronómica y artesanal que conquista a Nueve de Julio

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Desde temprano, la ciudad se llenó de aromas y colores en la feria Sazón 2026, que reunió a las principales fiestas populares de la región. Cada stand ofreció una especialidad típica, mostrando la identidad gastronómica y cultural de cada localidad.

Dudignac: las papas fritas que conquistan

Graciela Marinelli, responsable del stand de Dudignac, destacó la preparación y la organización detrás de cada plato: “Trajimos varios freezers llenos porque sabemos que a la gente le encantan nuestras papas fritas. Aprendimos de otros años y ahora estamos preparados para que nadie se quede sin probarlas”.

Los visitantes disfrutaron de papas fritas recién hechas, acompañadas con distintos aderezos y mate, mientras observaban la coordinación y el trabajo constante del equipo.

Naón: choripanes y bondiola con tradición

El stand de Naón ofreció choripanes y bondiola con un sabor que refleja la identidad del pueblo. Guillermina Scaso, encargada del puesto, explicó: “Aprendemos de un año a otro. Ahora trajimos más productos que el año pasado para asegurarnos de que nadie se quede sin degustar. La cooperación con otros stands nos permite ofrecer todo lo que el público espera”.

Dennehy: el clásico asado en primera fila

Candela Sparano, Delegada Municipal de El Provincial y representante del stand destacó el trabajo con el Club 18 de Octubre para que se disfrte de sus propuestas. Remarcó la importancia de estas ferias: “Es una oportunidad para que la comunidad y los visitantes conozcan nuestra cultura gastronómica y se lleven un pedacito de nuestra tradición”.

Por la oferta de Dennehy desde la Fiesta del Asado, Carlos Mata, organizador de la propuesta, agregó: “La experiencia nos permite calcular con precisión la cantidad de carne y coordinar con otros puestos para atender a todos los visitantes. La cooperación entre localidades hace que el evento sea un éxito”.

La Niña: empanadas artesanales y colaboración educativa

El stand de La Niña reunió a varias instituciones, incluyendo la Escuela Secundaria 10, con el apoyo de su director, Maximiliano Agostinelli. Maximiliano explicó la logística: “Se sumaron más instituciones y contamos con instalaciones adicionales para garantizar la cocción y la disponibilidad durante los dos días. La idea es que todos los visitantes puedan degustar nuestras empanadas”.

Los asistentes pudieron observar en vivo la preparación de las empanadas, desde el pelado de los ingredientes hasta el repulgue final, que según Agostinelli, requiere un toque especial para que la masa quede perfecta.

Un paseo que combina gastronomía y cultura

Más allá de la comida, el público disfrutó de números artísticos y del ambiente festivo que caracteriza a Sazón. La feria consolidó su posición como uno de los eventos más importantes del calendario regional, atrayendo a visitantes de toda la provincia y ofreciendo un recorrido que mezcla sabores, tradiciones y cultura popular.