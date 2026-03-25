miércoles, marzo 25, 2026
25 C
Nueve de Julio
miércoles, marzo 25, 2026
25 C
Nueve de Julio
General

Se acerca la Ronda de Negocios en Nueve de Julio y quedan pocos días para anotarse

El encuentro será el 9 de abril y propone generar vínculos comerciales mediante reuniones breves y organizadas entre actores del sector productivo.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con el cierre de inscripciones previsto para el 2 de abril, se ultiman los preparativos para la Ronda de Negocios que se desarrollará el jueves 9 de abril a las 9 horas en la ciudad de Nueve de Julio. La iniciativa está orientada a empresas, emprendedores, comercios y prestadores de servicios interesados en ampliar su red de contactos y explorar nuevas oportunidades comerciales.

La actividad se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, en Libertad y Salta, y contará con una modalidad dinámica basada en reuniones breves previamente coordinadas. Cada participante podrá seleccionar con qué firmas o instituciones desea vincularse, conformando una agenda personalizada de encuentros de entre 10 y 15 minutos.

El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del sitio rondadenegocios.mp.gba.gob.ar, donde los interesados deben registrarse, completar los datos de su emprendimiento o empresa y elegir el evento correspondiente. Finalizado ese plazo, se habilitará la etapa de selección de reuniones.

Durante la jornada, los asistentes deberán acreditarse y recibirán su cronograma con el detalle de los encuentros asignados, que se desarrollarán en mesas numeradas según la organización prevista.

La propuesta busca fortalecer el entramado productivo local y regional, promoviendo espacios concretos de articulación entre distintos sectores económicos y facilitando el desarrollo de nuevos vínculos comerciales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6171

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR