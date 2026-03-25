Se acerca la Ronda de Negocios en Nueve de Julio y quedan pocos días para anotarse

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Con el cierre de inscripciones previsto para el 2 de abril, se ultiman los preparativos para la Ronda de Negocios que se desarrollará el jueves 9 de abril a las 9 horas en la ciudad de Nueve de Julio. La iniciativa está orientada a empresas, emprendedores, comercios y prestadores de servicios interesados en ampliar su red de contactos y explorar nuevas oportunidades comerciales.

La actividad se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, en Libertad y Salta, y contará con una modalidad dinámica basada en reuniones breves previamente coordinadas. Cada participante podrá seleccionar con qué firmas o instituciones desea vincularse, conformando una agenda personalizada de encuentros de entre 10 y 15 minutos.

El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del sitio rondadenegocios.mp.gba.gob.ar, donde los interesados deben registrarse, completar los datos de su emprendimiento o empresa y elegir el evento correspondiente. Finalizado ese plazo, se habilitará la etapa de selección de reuniones.

Durante la jornada, los asistentes deberán acreditarse y recibirán su cronograma con el detalle de los encuentros asignados, que se desarrollarán en mesas numeradas según la organización prevista.

La propuesta busca fortalecer el entramado productivo local y regional, promoviendo espacios concretos de articulación entre distintos sectores económicos y facilitando el desarrollo de nuevos vínculos comerciales.