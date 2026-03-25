Racing, el Primer Grande: más de un siglo marcando la historia del fútbol argentino

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Racing Club de Avellaneda nació el 25 de marzo de 1903, es decir, hace 123 años, producto de la unión entre Football Club Barracas al Sud y Colorados Unidos del Sud. Su primer bautismo como Racing Football Club marcó el inicio de una rica trayectoria en el fútbol argentino. En 1905, se afilió a la Argentine Football Association y se convirtió en el primer equipo nacional formado íntegramente por jugadores criollos.

El 18 de diciembre de 1910, Racing alcanzó el ascenso a la Primera División tras vencer a Boca Juniors 2 a 1 en la final. Ese mismo año, en conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo, adoptó definitivamente los colores celeste y blanco, en homenaje a la bandera argentina, colores que más tarde inspirarían a la Selección Nacional.

Entre 1913 y 1919, Racing vivió su etapa más gloriosa en la primera división, conquistando todos los campeonatos disputados, tres de ellos de forma invicta. Este logro histórico le valió el apodo de “La Academia”. Durante ese período brillaron figuras como Natalio Perinetti, Alberto Ohaco, máximo goleador del club, y Pedro Ochoa, conocido como “El Rey de la Gambeta”.

Entre 1949 y 1951, Racing volvió a la cima con un tricampeonato y, en 1950, inauguró su nueva casa: el Estadio Presidente Perón.

En 1965, con la llegada de Juan José Pizzuti, surgió el histórico “Equipo de José”, que logró la Copa Libertadores y, por primera vez para un equipo argentino, la Copa Intercontinental, con el recordado gol del Chango Cárdenas.

La década de 1970 marcó tiempos difíciles, con un descenso, quiebra y gerenciamiento, sumando 35 años sin títulos locales. Alfio Basile devolvió la sonrisa al club en 1988 con la Supercopa, y en 2001, Reynaldo “Mostaza” Merlo inició una nueva ilusión para los hinchas.

Finalmente, el 27 de diciembre de un año inolvidable, La Academia volvió a gritar campeón ante una multitud en la cancha de Vélez, mientras otra parte de la hinchada siguió el partido en pantalla gigante en El Cilindro.

El nuevo milenio consolidó un club apoyado en sus divisiones juveniles, que nutrió a la selección nacional y vio regresar a figuras como Diego Milito y Lisandro López para seguir cosechando títulos.

La historia de Racing Club es, sin dudas, un capítulo fundamental de la historia del fútbol argentino, donde los celeste y blanco siguen siendo símbolo de identidad y pasión.

En su cosecha de 123 años de historia sigue sumando simpatizantes y despertando una pasión única.