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Excelente respuesta de gastronómicos: últimos días para inscribirse en los stands de “Sazón”

La convocatoria continúa abierta durante esta semana y el evento se realizará el 11 y 12 de abril con una amplia propuesta culinaria y cultural para toda la familia

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que se transitan los últimos días de inscripción para participar con stands gastronómicos en una nueva edición de “Sazón”, la feria que se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más importantes del distrito.

La convocatoria viene registrando una excelente respuesta por parte de emprendedores, elaboradores y propuestas locales, lo que refleja el creciente interés por formar parte de este espacio que impulsa la gastronomía regional. En este sentido, se recuerda que la inscripción permanecerá abierta durante esta semana, por lo que se invita a los interesados a completar el trámite dentro del plazo establecido.

El evento se desarrollará a lo largo de dos jornadas: el sábado 11 de abril, de 13:00 a 00:00, y el domingo 12 de abril, de 12:00 a 22:00. Durante ambas fechas, el público podrá disfrutar de un amplio paseo gastronómico con la participación de actores locales, acompañado por actividades culturales, espectáculos en vivo y propuestas pensadas para toda la familia.

Quienes deseen participar podrán inscribirse a través del formulario online disponible en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9K-g98NrQljCJrEi2GMzUNjYLPhHzIHJgUq5_9ziZWk2C0g/viewform?usp=header

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la dirección de Bromatología al 610086, o con la Oficina de Empleo a los teléfonos 610083 / 610084.

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