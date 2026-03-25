El Concejo Deliberante abordará proyectos para infraestructura y servicios

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio celebrará este jueves 26 de marzo su sesión ordinaria desde la hora 19, en la que se tratarán más de 50 expedientes presentados por los distintos bloques y por el Departamento Ejecutivo.

La agenda contempla proyectos de ordenanza, comunicaciones, pedidos de informes y resoluciones que impactan en áreas como infraestructura, seguridad vial, servicios públicos, educación, patrimonio y medio ambiente.

Ordenanzas y convenios

Entre los proyectos de ordenanza se destacan:

Ratificación de convenios con la Universidad Nacional de Mar del Plata y entidades locales : se aprobará un convenio con la Fundación de la universidad, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces, la Sociedad Rural y la Municipalidad, buscando fortalecer la cooperación institucional y proyectos educativos y productivos (Expte. 278/2025).

: se aprobará un convenio con la Fundación de la universidad, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces, la Sociedad Rural y la Municipalidad, buscando fortalecer la cooperación institucional y proyectos educativos y productivos (Expte. 278/2025). Desadjudicaciones y adjudicaciones de lotes municipales : varios expedientes (012/2026, 021/2026, 039/2026, 040/2026, 076/2026, 081/2026, 082/2026, 086/2026) tratan la desadjudicación y adjudicación de lotes de la localidad, así como la autorización para escriturarlos.

: varios expedientes (012/2026, 021/2026, 039/2026, 040/2026, 076/2026, 081/2026, 082/2026, 086/2026) tratan la desadjudicación y adjudicación de lotes de la localidad, así como la autorización para escriturarlos. Ordenanza impositiva y presupuestaria : se presentarán modificaciones a la ordenanza fiscal y complementaria del presupuesto de gastos y cálculo de recursos del ejercicio 2026 (Expte. 096/2026, 099/2026, 107/2026).

: se presentarán modificaciones a la ordenanza fiscal y complementaria del presupuesto de gastos y cálculo de recursos del ejercicio 2026 (Expte. 096/2026, 099/2026, 107/2026). Autorización para escrituración de lotes: se aprobarán disposiciones que permiten formalizar la propiedad de determinados terrenos municipales (Expte. 076/2026, 086/2026).

Pedidos de informes

El Concejo abordará consultas y solicitudes de información sobre distintos servicios públicos y obras en ejecución:

Calidad de agua envasada y agua de red : se abordarán pedidos de informes sobre la calidad del agua potable y envasada para garantizar la seguridad sanitaria de los vecinos (Expte. 007/2026, 060/2026).

: se abordarán pedidos de informes sobre la calidad del agua potable y envasada para garantizar la seguridad sanitaria de los vecinos (Expte. 007/2026, 060/2026). Maquinaria vial y mantenimiento de caminos rurales : se solicitará información sobre la contratación de maquinaria vial y trabajos de mantenimiento en zonas rurales y localidades como Dudignac y Morea (Expte. 009/2026, 098/2026, 058/2026, 053/2026).

: se solicitará información sobre la contratación de maquinaria vial y trabajos de mantenimiento en zonas rurales y localidades como Dudignac y Morea (Expte. 009/2026, 098/2026, 058/2026, 053/2026). Control de infraestructura pública : consultas sobre la pileta del CEC 801 de Pibelandia, mural protegido por patrimonio histórico-cultural y control de carros de comida en rutas nacionales y provinciales (Expte. 093/2026, 028/2026, 102/2026).

: consultas sobre la pileta del CEC 801 de Pibelandia, mural protegido por patrimonio histórico-cultural y control de carros de comida en rutas nacionales y provinciales (Expte. 093/2026, 028/2026, 102/2026). Cobro de tasas y deudas de contribuyentes: se presentarán pedidos de informes sobre la gestión de cobro de impuestos municipales (Expte. 042/2026).

Comunicaciones

Varios bloques presentaron propuestas para mejorar la seguridad, la higiene urbana y el acceso a servicios:

Seguridad vial : medidas en calle Albert Schweitzer y en calle Simón Bolívar, con el objetivo de reducir riesgos de accidentes (Expte. 314/2025, 103/2026).

: medidas en calle Albert Schweitzer y en calle Simón Bolívar, con el objetivo de reducir riesgos de accidentes (Expte. 314/2025, 103/2026). Infraestructura y caminos : reparaciones de calles y caminos en Dudignac, Morea, Ciudad Nueva y accesos a localidades como Patricios (Expte. 058/2026, 053/2026, 097/2026, 104/2026).

: reparaciones de calles y caminos en Dudignac, Morea, Ciudad Nueva y accesos a localidades como Patricios (Expte. 058/2026, 053/2026, 097/2026, 104/2026). Gestión de residuos y microbasurales : adquisición de bomba de alto caudal para el predio del basural y control de microbasurales en la ciudad (Expte. 037/2026, 049/2026, 095/2026).

: adquisición de bomba de alto caudal para el predio del basural y control de microbasurales en la ciudad (Expte. 037/2026, 049/2026, 095/2026). Espacios públicos y patrimonio : puesta en valor del Parque Municipal General San Martín, iluminación y mejoras urbanas (Expte. 094/2026, 095/2026).

: puesta en valor del Parque Municipal General San Martín, iluminación y mejoras urbanas (Expte. 094/2026, 095/2026). Servicios de salud y morgue: comunicación sobre la infraestructura del servicio de morgue y atención sanitaria (Expte. 043/2026).

Entre las resoluciones presentadas se destacan: