Desde la UCR impulsan la Boleta Única en la Provincia de Buenos Aires

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El senador nacional y ex titular del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, se reunió con los legisladores provinciales de la UCR, la senadora Nerina Neumann y el diputado Diego Garciarena, para avanzar en una propuesta de reforma electoral en la provincia de Buenos Aires.

“La reforma electoral no es un tema técnico, es una prioridad institucional. Necesitamos reglas claras que devuelvan confianza y fortalezcan la representación”, destacaron los legisladores tras el encuentro.

En cuanto a la iniciativa, señalaron que impulsan la Boleta Única de Papel porque “simplifica el voto, garantiza toda la oferta electoral, termina con prácticas obsoletas y reduce costos”. Además, remarcaron que buscan “un sistema más transparente, donde cada bonaerense tenga la certeza de que su voto se respeta tal como fue emitido”.

Los legisladores insistieron en que la reforma requiere consensos amplios: “No es de un sector, es una construcción colectiva para mejorar la calidad democrática de la Provincia”. Por ello, anunciaron que convocarán a otros espacios políticos a participar de jornadas de debate para enriquecer el proyecto.

“Modernizar el sistema electoral es fortalecer las instituciones. Ese es el camino para una democracia más ágil, equitativa y confiable”, concluyeron.