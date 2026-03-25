Acto por la Memoria: la concejal Julia Crespo destacó el compromiso de los jóvenes en Plaza de Mayo

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En el marco de las actividades por el Día de la Memoria, la concejal justicialista Julia Crespo participó del acto conmemorativo realizado en plaza Italia y remarcó la importancia de mantener viva la historia, especialmente entre las nuevas generaciones.

Durante el diaólo con Cadena Nueve, Crespo recordó los hechos ocurridos en marzo de 1976, en referencia al último golpe de Estado en Argentina, y valoró el rol de la educación en la construcción de memoria colectiva. “Creemos realmente que son nuestros jóvenes quienes hoy tienen que conocer la historia que nosotros vivimos”, expresó.

La concejal destacó el carácter significativo del acto al estar impulsado por el sistema educativo, subrayando que esto fortalece el compromiso social con la memoria, la verdad y la justicia. Además, compartió su experiencia personal al haber cursado sus estudios secundarios durante la dictadura, lo que le dio un sentido aún más profundo a su participación.

Crespo también hizo referencia a su presencia en la movilización realizada este martes 24 en Plaza de Mayo, donde se conmemoraron los 50 años del golpe civico-militar. Allí, señaló que la masiva concurrencia no la sorprendió, pero sí la conmovió el fuerte compromiso de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes.

“El clima era muy sentido. Había mucho sentimiento, muchas historias personales, gente que aún recuerda a amigos desaparecidos. Eso demuestra que existe un acuerdo tácito en la sociedad argentina de no olvidar”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener la memoria histórica para evitar que se repitan hechos trágicos: “Cuando se olvidan estas cosas, es cuando pueden volver a ocurrir, y nadie quiere atravesar nuevamente una etapa como esa”.

El acto también contó con intervenciones artísticas y simbólicas impulsadas por la comunidad educativa, como la colocación de pañuelos blancos en el ingreso de la institución, en homenaje a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La jornada se desarrolló en un clima de reflexión y participación, reafirmando el compromiso colectivo con la defensa de la democracia y los derechos humanos.