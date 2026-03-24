Lilian Valls impulsa el recuerdo de Vicente Cabalcahué, su primo nuevejuliense que fue víctima de la represión militar de 1976

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En el marco de las actividades por los 50 años del Golpe de Estado de 1976 en Argentina, un emotivo testimonio aportó una nueva pieza a la memoria histórica de la comunidad de Nueve de Julio. Se trata de la historia de Vicente Cabalcahue, recordado por su prima política, como una de las víctimas de la represión durante aquellos años, durante el acto en plaza Italia.

Lilian Valls, fue quien decidió hacer público el relato, impulsada por una conversación con su hija. “Yo nunca milité ni participé en política, pero mi hija empezó a interesarse, investigó y escribió lo que pudo reconstruir. Ahí sentí que no podía seguir callando”, expresó.

Durante décadas, la historia permaneció en silencio, atravesada por el miedo y el contexto de la época. “En aquel entonces no hablar era lo común. La familia lo mantuvo en reserva por temor y por todo lo que significaba”, explicó.

Según el testimonio, Vicente Cabalcahue tenía algo más de 20 años, era soltero y había trabajado en distintas actividades en la ciudad, además de ser estudiante. Fue detenido en su domicilio en Nueve de Julio, frente a la Escuela de Educación Técnica N° 2 y posteriormente sometido a torturas. “Cuando lo trajeron ya estaba destruido. Los médicos no pudieron hacer nada porque no se lo permitieron. Fue un atentado contra él, como tantos otros”, relató Valls.

Su muerte dejó una marca profunda en la familia, que lo recuerda como “una excelente persona, un buen tipo”.

El recuerdo de Cabalcahue fue incorporado este martes en el acto conmemorativo, donde también se destacó la importancia de seguir sumando nombres a la memoria histórica. “Tiene que estar presente siempre”, afirmó Lilian Valls, quien además valoró el trabajo de investigadores y referentes que impulsan la reconstrucción de estas historias.

A medio siglo de aquellos hechos, el testimonio refleja un proceso que comienza a repetirse: nuevas generaciones preguntan, investigan y empujan a sus familias a contar lo que durante años quedó silenciado. “Fue algo terrible, pero es parte de nuestra historia”, concluyó.