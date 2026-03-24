A 50 años del golpe militar, una multitud vuelve a las calles en Argentina por memoria, verdad y justicia

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A medio siglo del golpe de Estado de 1976, una marea humana colmó este martes el centro de la capital argentina para recordar a las víctimas de la última dictadura militar y renovar el histórico reclamo de “memoria, verdad y justicia”. La movilización principal tuvo lugar en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y se replicó en las principales ciudades del país.

“A 50 años del golpe genocida, ¡que digan dónde están!”, fue una de las consignas más visibles entre los carteles que rodeaban el escenario central. Allí, una larga sucesión de fotografías en blanco y negro evocaba a los 30.000 desaparecidos, símbolo del terrorismo de Estado ejercido entre 1976 y 1983.

Como cada 24 de marzo —fecha del Día Nacional de la Memoria— los organismos de derechos humanos encabezaron la convocatoria. Sin embargo, el 50º aniversario otorgó a la jornada un carácter excepcional, marcado además por la tensión con el Gobierno nacional, que ha cuestionado políticas históricas de memoria y reparación.

El acto de cierre estuvo protagonizado por referentes históricos. Entre ellas, Taty Almeida, de 95 años, quien expresó: “Pasaron 50 años y seguimos luchando por memoria, verdad y justicia”. Durante la lectura del documento conjunto, llamó a “levantar las fotos de los desaparecidos” frente a un Estado que, denunció, “no los busca mientras los niega”.

También tomó la palabra Estela de Carlotto, quien advirtió que aún quedan cerca de 300 personas apropiadas durante la dictadura que no han recuperado su identidad. “Cada restitución es evidencia de las atrocidades del terrorismo de Estado”, afirmó, al tiempo que reclamó mayor compromiso institucional.

Horas antes, Elia Espen había subrayado el rol de las nuevas generaciones: “Queremos que conozcan quiénes eran los 30.000, qué soñaban, por qué luchaban”.

Una plaza diversa y movilizada

Desde el mediodía, trenes, subtes y colectivos que llegaban al centro porteño viajaban colmados. En la plaza se mezclaban columnas de organizaciones políticas, sociales y sindicales con miles de personas que asistieron de manera independiente: familias con niños, jóvenes estudiantes, jubilados y trabajadores.

Muchos llevaban pancartas con la consigna “Nunca Más”, en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), publicado en 1984 y convertido en un emblema colectivo.

Las historias personales atravesaban la movilización. Carla, que asistió junto a su hija de 10 años, explicó: “Quiero que entienda lo importante que es defender la memoria”. Otros manifestantes, como docentes jubilados o trabajadores, señalaron su preocupación por lo que consideran un retroceso en materia de derechos humanos.

El reclamo central de este año —“Que digan dónde están”— apuntó directamente a los represores, exigiendo información sobre el destino de los desaparecidos. A pesar de los avances en identificación de restos, muchos casos siguen sin resolverse debido al silencio de los responsables.

Tensión política y discursos enfrentados

Mientras las marchas se desarrollaban en todo el país, el Gobierno de Javier Milei difundió un mensaje institucional con la consigna de “memoria completa”. A través de un video oficial, el Ejecutivo cuestionó las políticas de derechos humanos impulsadas en las últimas décadas y propuso equiparar los crímenes de las organizaciones guerrilleras con los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado.

Este enfoque fue duramente rechazado por los organismos de derechos humanos y por gran parte de los manifestantes, que lo consideran una forma de relativizar el terrorismo de Estado.

Memoria que persiste

A 50 años del golpe, la multitudinaria convocatoria dejó en claro que la memoria sigue siendo un eje central de la vida política y social argentina. Entre cantos, redoblantes y consignas históricas, la plaza volvió a llenarse de una pregunta que atraviesa generaciones: “¿Dónde están?”.

La respuesta, aún pendiente, sigue movilizando a miles.