Trenes Argentinos habilita la venta de pasajes para viajar con mascotas a Mar del Plata, Junín y Bragado

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La Trenes Argentinos anunció que ya está disponible la venta de pasajes de larga distancia para quienes deseen viajar junto a sus mascotas hacia Mar del Plata, Junín y Bragado. Los boletos pueden adquirirse de manera online o en estaciones habilitadas, y corresponden a viajes programados entre abril y comienzos de mayo, según el destino.

En el caso del servicio a Mar del Plata, habrá dos frecuencias diarias desde Constitución de lunes a viernes, con salidas por la mañana y la tarde. Los regresos desde la ciudad balnearia también contarán con dos horarios, además de un refuerzo especial los fines de semana. Los sábados, domingos y feriados presentan leves modificaciones en los horarios, manteniendo una oferta constante de servicios. Las tarifas parten desde los 32.000 pesos en primera y 38.400 en categoría pullman.

Para el recorrido Buenos Aires–Junín, se estableció un servicio diario que parte desde Retiro por la tarde, con regreso durante la madrugada. El precio de los pasajes varía según el día elegido, ya que se implementaron dos bandas tarifarias. Este tren incluye múltiples paradas intermedias tanto en la ida como en el regreso.

En cuanto al trayecto hacia Bragado, funcionarán tres servicios semanales con salidas desde Once los lunes, miércoles y viernes por la tarde, y retorno en la madrugada. Los pasajes tienen un valor inicial de 7.500 pesos en primera y 9.000 en pullman. Este recorrido contempla varias estaciones intermedias dentro de la provincia.

Uno de los aspectos destacados es la posibilidad de viajar con mascotas. El servicio está habilitado para perros y gatos mayores de tres meses, quienes deberán trasladarse en coches de primera acondicionados especialmente. Se permitirá un máximo de ocho animales por formación y únicamente en trayectos que no superen las ocho horas de duración.

Las mascotas deberán permanecer durante todo el viaje dentro de un transportín cerrado, con medidas específicas, ubicado en un asiento junto a su responsable. Además, será obligatorio presentar documentación como libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente, certificado de salud, y contar con elementos como correa, bozal, identificación y kit de limpieza.

El control de estos requisitos se realizará antes del embarque por parte del personal ferroviario, junto con la firma de un reglamento. El traslado de animales tendrá un costo adicional, que dependerá del trayecto seleccionado.

Con esta medida, la compañía busca facilitar los viajes en tren para quienes no desean dejar a sus mascotas al cuidado de terceros, ampliando así las opciones de transporte accesible en el país.